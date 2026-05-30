Đưa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đi vào thực chất

Nhiều mô hình trồng sen của bà con nông dân cho thu nhập khá cao

Nhiều mô hình thu nhập tiền tỷ

Mô hình nuôi thủy sản xen ghép (tôm thẻ, tôm sú, cua, cá dìa, cá đối), kinh doanh vật tư nuôi thủy sản của anh Trương Ngọc Nhật ở xã Phú Vang, thành phố Huế là một điển hình. Với doanh thu 23 tỷ đồng/năm từ mô hình nuôi trồng và kinh doanh vật tư, anh Trương Ngọc Nhật là 1 trong số 63 nông dân trên cả nước được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024”.

Từ thành công với mô hình nuôi thủy sản ban đầu, anh Nhật hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển nuôi xen ghép, mở rộng diện tích hồ nuôi qua từng năm. Đến nay, anh đã sở hữu 35 hồ nuôi thủy sản xen ghép, bình quân mỗi hồ nuôi rộng từ 3.000m2 đến 5.000m2. Anh Nhật chia sẻ: Riêng lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, mỗi năm tôi thả nuôi hàng trăm triệu con tôm, cua, cá dìa, cá đối. Mỗi năm sản lượng tôm thu hoạch đạt 15 tấn, cá dìa gần 55 tấn, cá đối 30 tấn. Tổng số tiền thu được hơn 11 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí anh lãi ròng khoảng 2 tỷ đồng/năm…

Là người tiên phong chuyển đổi mô hình trồng sen lấy hạt đem lại thu nhập cao và có hướng phát triển hiệu quả, chị Lê Thị Hoài Uyên, hội viên nông dân phường Phú Bài cũng là một trong những điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Với nguồn vốn tích góp cùng với chính sách hỗ trợ của UBND phường, gia đình chị đầu tư khai hoang phục hóa các vùng đất bỏ hoang lâu năm, đào ao và mua giống sen về trồng thử nghiệm.

“Qua hơn 4 năm triển khai mô hình, gia đình tôi đã đầu tư mở rộng diện tích trồng sen lên đến 18ha, cùng với hệ thống dây chuyền chế biến các sản phẩm từ sen. Hiện, bình quân mỗi tháng gia đình tôi thu được 225 triệu đồng từ tiền bán cây giống, hạt sen khô, mứt củ sen… Sản phẩm sen của gia đình tôi có truy xuất nguồn gốc hàng hóa, có thể xuất khẩu theo đường chính ngạch”, chị Uyên cho hay.

Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế cho biết: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa sâu rộng, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả được nhân rộng, mang lại thu nhập cao và tạo ảnh hưởng tích cực, tiêu biểu như: Mô hình kinh doanh lúa gạo của ông Ngô Viết Sáu ở phường Thanh Thủy, với doanh thu 21 tỷ đồng/năm; chăn nuôi kết hợp kinh doanh vật tư nông nghiệp của ông Hoàng Công Tấn, phường Phong Thái, đạt lợi nhuận 2,3 tỷ đồng/năm; nuôi thủy sản tổng hợp kết hợp kinh doanh vật tư của anh Trương Ngọc Nhật, ở xã Phú Vang, đạt doanh thu 23 tỷ đồng/năm…

Cũng theo ông Phan Xuân Nam, Huế là địa phương hội đủ các điều kiện tự nhiên phong phú để phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm liên quan đến nông - lâm - thủy sản. Tuy nhiên, nhìn về quy mô vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa có nhiều mô hình chuyên nghiệp, có tính liên kết, chuỗi giá trị. Vì vậy, các cấp hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên nông dân thấy rõ tính tất yếu của sự phát triển sản xuất với quy mô lớn, liên kết, hợp tác; ứng dụng công nghệ; chú trọng chất lượng và an toàn thực phẩm. Qua đó, đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi hướng đến mục tiêu liên kết, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh có quy mô...