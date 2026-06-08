Sôi nổi phong trào thơ ca xứ Huế

Các câu lạc bộ thơ xứ Huế góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần ở Cố đô.

Nơi gặp gỡ của những người yêu thơ

Chiều Chủ nhật cuối tuần, căn phòng sinh hoạt của Hội thơ Hương thơ xứ Huế rộn ràng tiếng nói cười. Có người mang theo cuốn sổ đã kín chữ, người cẩn thận xếp những bài thơ mới viết trên giấy. Sau mỗi lần ngâm đọc, mọi người cùng trao đổi, góp ý từng câu, từng ý. Không ít lần, cuộc gặp gỡ kéo dài chỉ vì một hình ảnh hay một từ ngữ được lựa chọn trong bài thơ.

Ở tuổi tròn 100, ông Ngô Hoa vẫn đều đặn góp mặt trong các buổi sinh hoạt. Sau khi nghỉ hưu năm 1991, ông tìm đến Hội thơ Hương thơ xứ Huế và gắn bó từ đó đến nay. Mỗi bài thơ là một lát cắt của cuộc đời, ghi lại ký ức về quê hương, gia đình và những điều đã trải qua.

“Tôi đến hội thơ trước hết để gặp bạn bè. Mỗi tháng gặp nhau một lần, đọc cho nhau nghe bài thơ mới, góp ý vài câu rồi trò chuyện thêm về cuộc sống. Có chuyện vui, chuyện buồn cũng viết thành thơ, viết xong lòng thấy nhẹ nhàng hơn”, ông Hoa bộc bạch.

Sau hàng chục năm gắn bó với công việc và cuộc sống, họ tìm đến thi ca để lưu giữ ký ức, chia sẻ suy nghĩ và làm phong phú thêm đời sống tuổi già. Những buổi sinh hoạt định kỳ vì thế càng trở nên ý nghĩa.

Bên cạnh lớp hội viên lớn tuổi, còn có thêm những gương mặt trẻ. Họ mang đến cách tiếp cận mới, lựa chọn những thể thơ khác nhau để thể hiện cảm xúc và góc nhìn của mình.

Trần Thị Phương Thương đến với Câu lạc bộ thơ Haiku Việt - Cố đô Huế từ sự tò mò. Thể thơ Nhật Bản chỉ gói gọn trong vài dòng ngắn nhưng lại mở ra nhiều tầng liên tưởng cho trí tưởng tượng.Phương Thương chia sẻ: “Mỗi bài Haiku đều rất ngắn nhưng để chọn được hình ảnh và câu chữ phù hợp lại cần quan sát thật kỹ. Càng viết, càng thấy mình học được cách cảm nhận cuộc sống chậm hơn”.

Tìm chỗ đứng trong nhịp sống mới

Sự phát triển của mạng xã hội đã làm thay đổi cách nhiều người tiếp cận văn hóa. Trong bối cảnh đó, các buổi sinh hoạt thơ ở Huế vẫn diễn ra đều đặn, cho thấy thi ca vẫn có chỗ đứng với những người yêu văn chương.

Hiện nay, nhiều hội và câu lạc bộ như Hội thơ Hương Giang, Hội thơ Hương thơ xứ Huế, Câu lạc bộ thơ Haiku Việt - Cố đô Huế, Hội thơ xứ Huế… vẫn tổ chức sinh hoạt định kỳ, cũng là dịp để những người yêu thơ giới thiệu tập thơ mới, giao lưu với những bạn thơ ở nhiều địa phương.

Nếu thơ lục bát, thơ tự do vẫn chiếm số lượng lớn thì Haiku lại mở ra một hướng tiếp cận khác. Thể thơ ngắn gọn, giàu tính gợi phù hợp với nhịp sống hiện đại, đồng thời khuyến khích người viết quan sát nhiều hơn để chắt lọc hình ảnh và cảm xúc.

Sự xuất hiện của người trẻ cũng đem lại sức sống cho các câu lạc bộ thơ. Họ tiếp cận thơ qua nhiều kênh khác nhau, từ sách, mạng xã hội đến các hoạt động giao lưu văn hóa. Nhiều tác phẩm được chia sẻ trên nền tảng số, góp phần đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng thay vì chỉ giới hạn trong các buổi sinh hoạt truyền thống.

Ông Lê Bá Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Haiku Việt - Cố đô Huế cho biết: “Haiku vốn ngắn nhưng thực ra càng ngắn càng khó. Muốn viết được phải quan sát nhiều hơn và chắt lọc từng câu chữ. Đáng mừng là ngày càng có thêm người trẻ tìm đến câu lạc bộ rồi gắn bó lâu dài”.

“Quan trọng là tạo được môi trường để người trẻ mạnh dạn sáng tác, chia sẻ tác phẩm và duy trì niềm yêu thích với thơ. Khi có sự tiếp nối giữa các thế hệ, phong trào thơ sẽ có thêm động lực để phát triển”, ông Đức nhìn nhận.

Huế vốn được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn học nghệ thuật. Khi những bài thơ vẫn được viết, được đọc và được lắng nghe, phong trào thơ ca ở Huế sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa qua nhiều thế hệ.