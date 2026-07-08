Việt Nam-Pháp tăng cường hợp tác chiến lược trong sản xuất vaccine thế hệ mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (thứ 5 và 6 từ trái qua, hàng đầu) cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; đại diện các ban, bộ, ngành, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, những năm gần đây và đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, an ninh y tế đã trở thành vấn đề gắn với an ninh quốc gia, phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế đang quyết liệt triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, với việc xác định vaccine thế hệ mới là sản phẩm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ sinh học và y tế toàn cầu.

"Hội nghị Cấp cao Việt-Pháp là bước đi quan trọng, góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực vaccine, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và xây dựng các mô hình hợp tác công-tư hiệu quả; qua đây, nâng cao năng lực sản xuất vaccine trong nước, bảo đảm nguồn cung ổn định cho Chương trình tiêm chủng quốc gia, hướng tới mục tiêu dài hạn định vị Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và đổi mới vaccine trong khu vực", Bộ trưởng nói.

Đồng tình với nhận định trên, ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, cho biết: Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 486 triệu USD dược phẩm từ Pháp, trong đó vaccine chiếm tỷ trọng đáng kể.

Việc hợp tác giữa Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi (Pháp) như một nội dung chính của hội nghị là minh chứng tiêu biểu cho tiềm năng hợp tác Việt Nam-Pháp về lĩnh vực y tế, góp phần bảo đảm người dân Việt Nam được tiếp cận vaccine chất lượng cao, kịp thời và bền vững.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết 57 và 72 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 193 của Quốc hội trong bối cảnh ngày càng có nhiều thách thức đến từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa, qua đó khẳng định, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe, ủng hộ việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách, tạo lập điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất và phát triển ngành công nghiệp vaccine trong nước.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội gợi mở 5 giải pháp để Việt Nam-Pháp cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện gắn với việc phát triển vaccine thế hệ mới.

Theo đó, 2 bên cần xác định rõ lộ trình, mục tiêu trong hợp tác nghiên cứu phát triển vaccine thế hệ mới, có cam kết rõ ràng giữa các bên liên quan và đặc biệt có sản phẩm cụ thể phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, linh hoạt và đồng bộ nhằm rút ngắn thời gian để người dân được tiếp cận với vaccine tiên tiến, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối; phát huy mạnh mẽ vai trò của cả khu vực tư nhân và Nhà nước để tạo thị trường bền vững, phát triển năng lực công nghệ trong nước.

Cùng với đó, 2 bên cần đầu tư có kế hoạch, lộ trình cho hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển bền vững công nghiệp sinh học; đặt mục tiêu dài hạn, tăng cường tự chủ về y tế, Việt Nam trở thành trung tâm khu vực về nghiên cứu phát triển, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vaccine thế hệ mới.

Tại hội nghị, VNVC và Sanofi đã công bố những bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vaccine công nghệ cao tại Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC. Trong khi đó, VNVC cũng cập nhật tiến độ xây dựng nhà máy cũng như danh mục vaccine thế hệ mới được ưu tiên sản xuất nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của người dân Việt Nam, sẵn sàng đáp ứng tiến trình mở rộng danh mục vaccine của Chương trình tiêm chủng quốc gia. Được biết, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC được đầu tư với vốn ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, quy mô hơn 26 nghìn m2 tại tỉnh Tây Ninh; mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như EU-GMP, WHO-GMP và FDA Hoa Kỳ; có công suất thiết kế rơi vào khoảng 100 triệu liều vaccine mỗi năm.

https://nhandan.vn/viet-nam-phap-tang-cuong-hop-tac-chien-luoc-trong-san-xuat-vaccine-the-he-moi-post974454.html