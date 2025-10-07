Thúc đẩy các mô hình sản xuất mới

Phong trào nông dân xây dựng các mô hình sản xuất mới ở Mỹ Thượng đang phát triển mạnh

Đã có mô hình doanh thu trên 10 tỷ đồng

Sau khi được HND xã đề xuất, anh Nguyễn Văn Quý ở tổ dân phố La Ỷ, phường Mỹ Thượng được chính quyền địa phương quan tâm giao 1.000m2 để phát triển mô hình làm tiểu cảnh bon sai, hòn non bộ mini... Đây là mô hình mới cho hiệu quả kinh tế cao, nhanh thu hồi vốn, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, rất phù hợp với điều kiện ở địa phương và có thể nhân rộng trên địa bàn.

Theo anh Quý, cùng với việc được tạo điều kiện về mặt bằng, HND phường còn hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nên anh đã mở rộng đầu tư với tổng vốn hơn 800 triệu đồng. Đầu ra các sản phẩm này khá thuận lợi do nhu cầu của thị trường lớn nên đã mang lại nguồn thu nhập khá tốt, sau khi trừ chi phí đạt gần 300 triệu đồng/năm, đồng thời góp phần tạo công ăn việc làm cho 5 - 7 người lao động.

Hộ ông Hoàng Văn Nhung, hội viên nông dân ở TDP Tây Thượng, phường Mỹ Thượng là trường hợp tương tự. Sau khi được các cấp HND hỗ trợ, chính quyền địa phương tạo điều kiện, ông đã đầu tư thành công dịch vụ kinh doanh lĩnh vực thức ăn và nuôi trồng thủy sản. Từ năm 2021 đến 2025, doanh số bán ra hàng năm của ông đạt trên 500 tấn thức ăn thủy sản các loại, nâng doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 12 lao động thường xuyên, hàng chục lao động thời vụ...

Phát huy lợi thế ở địa phương, các cấp HND phường Mỹ Thượng đã hỗ trợ hội viên xây dựng và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với đầu ra cho sản phẩm, hình thành vùng sản xuất chuyên canh. Đáng chú ý là phát triển mô hình trồng hoa cúc với hơn 110 hộ tham gia, tạo thêm thu nhập đáng kể cho hội viên, nông dân. Qua đó, một số bà con hội viên đã chủ động chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cho thu nhập cao hơn, chủ yếu ở địa bàn tổ dân phố An Hạ, Chiết Bi, Ngọc Anh, Tây Trì Nhơn… Nông dân được hỗ trợ vốn vay, có đơn vị đảm nhận về nguồn giống, vật tư, cập nhật phổ biến kỹ thuật mới để giảm chi phí, giá thành, tăng năng suất, chất lượng, đưa các loại nông sản trở thành hàng hóa chất lượng cao, có giá trị kinh tế.

Phát triển cả quy mô và chất lượng

Chủ tịch HND phường Mỹ Thượng, ông Trần Mạnh Phương chia sẻ: Nhờ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn để triển khai các mặt công tác hội, lan tỏa phong trào nông dân xây dựng các mô hình sản xuất mới, qua đó đã tập hợp, tạo mối liên kết để phát huy vai trò, đóng góp của hội viên nông dân thành lực lượng nòng cốt trong hình thành các mô hình phát triển kinh tế của địa phương. HND phường còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh như hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường…

Có thể thấy, HND các cấp ở Mỹ Thượng đặc biệt quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất mới nhằm giúp hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm thường xuyên cho hội viên nông dân.

Theo ông Trần Mạnh Phương, thời gian tới, các cấp HND ở địa phương tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền triển khai nhiều mô hình phù hợp nhằm tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế gia đình cũng như tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.