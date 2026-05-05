Hội Nông dân với phong trào sản xuất thực phẩm an toàn

Hội Nông dân các cấp quan tâm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất sản phẩm an toàn

Đa dạng hình thức, lan tỏa đến cộng đồng

Với phương châm “An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng”, HND thành phố đã chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phổ biến quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, an toàn sinh học cho hội viên, nông dân. Nhiều hình thức truyền thông được triển khai hiệu quả gồm tổ chức 65 lớp tập huấn, thu hút gần 4.400 lượt hội viên; lắp đặt 13 pano tại các điểm đông dân cư; phát hành hơn 60.000 tờ rơi, bản tin; đăng tải 260 tin, bài trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội của HND thành phố, sản xuất 37 phóng sự chuyên đề. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Nông dân xây dựng nếp sống văn minh” duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút hơn 1.000 hội viên tham gia. Các hội thi, tọa đàm, hội thảo kết nối thị trường cũng được tổ chức, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa rộng rãi. Qua đó, góp phần hình thành nhận thức đúng đắn cho hội viên, nông dân về sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Đặc biệt, HND thành phố còn tổ chức 4 lễ phát động “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn” tại xã Hưng Lộc, phường Phong Thái, phường Hương Trà và xã Chân Mây - Lăng Cô, thu hút hàng ngàn hội viên nông dân tham gia. Tại lễ phát động, các chi, tổ hội, tổ hợp tác, hợp tác xã đã ký cam kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn, nói không với hóa chất cấm, thực phẩm bẩn, chất kích thích tăng trưởng. Đồng thời, cam kết tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng tới sản xuất hữu cơ tuần hoàn, gắn sản xuất với tiêu thụ và bảo vệ môi trường.

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, HND thành phố phối hợp hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR từng bước được hình thành và nhân rộng. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” cũng được gắn với tiêu chí sản xuất an toàn, bền vững. Hàng năm, trên 50.000 hộ nông dân đăng ký tham gia, trong đó hơn 26.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã hỗ trợ xây dựng 111 mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ và 177 mô hình ứng dụng công nghệ cao.

Nhiều mô hình tiêu biểu đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản an toàn. Tại phường Kim Long, mô hình rau hữu cơ được triển khai theo hướng hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật hóa học, sử dụng phân hữu cơ vi sinh và quy trình canh tác thân thiện với môi trường, tạo ra nguồn rau sạch cung ứng ổn định cho các chợ, cửa hàng thực phẩm an toàn và bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố. Ở phường Hương An, mô hình trồng hành lá theo hướng an toàn sinh học đã giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo được đầu ra ổn định thông qua việc liên kết tiêu thụ với các tiểu thương, cơ sở kinh doanh nông sản sạch.

Nâng tầm thương hiệu nông sản Huế

Trong số các sản phẩm an toàn, đáng chú ý có mô hình lúa hữu cơ Phú Hồ từng bước khẳng định hiệu quả khi áp dụng quy trình sản xuất không sử dụng thuốc diệt cỏ, giảm phân hóa học, tăng sử dụng chế phẩm sinh học. Qua đó đã góp phần nâng cao giá trị hạt gạo, bảo vệ môi trường đồng ruộng và sức khỏe của người sản xuất. Riêng lĩnh vực chăn nuôi, chuỗi chăn nuôi hữu cơ liên kết với Tập đoàn Quế Lâm được nhiều hội viên nông dân tham gia đã giúp hình thành quy trình khép kín từ con giống, thức ăn đến xử lý môi trường, tạo ra sản phẩm thịt an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Các mô hình này không chỉ nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, hướng tới nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.

Cùng với tổ chức sản xuất, HND các cấp còn quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ đăng ký 50 nhãn hiệu tập thể; 76 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên; tổ chức 4 phiên chợ nông sản thường niên, trong đó có “Phiên chợ vùng cao” lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Huế, quy tụ nhiều sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội viên, nông dân còn được hỗ trợ tham gia 53 hội chợ trong và ngoài thành phố; 222 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, từng bước tiếp cận thị trường trực tuyến. Mô hình cửa hàng sinh thái với trạm Refill Station do Hội phối hợp với WWF - Việt Nam thực hiện đã tạo điểm nhấn mới, giúp quảng bá lối sống xanh và góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, cũng như lan tỏa phương thức tiêu dùng bền vững.

Theo ông Phan Xuân Nam, thời gian tới, HND thành phố đề ra nhiều giải pháp như đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, phát triển hệ thống cửa hàng nông sản an toàn, hỗ trợ chứng nhận VietGAP, ứng dụng QR truy xuất nguồn gốc, mở rộng tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử và tăng cường tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến. HND thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đưa nông sản sạch, an toàn đến với người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao vị thế nông sản Huế trên thị trường.