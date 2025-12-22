  • Huế ngày nay Online
Đưa phong trào nông dân đi vào thực chất

HNN - Phong trào nông dân trên địa bàn thành phố những năm qua đã phát triển khá toàn diện, quy mô mở rộng, hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, để phong trào nông dân đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, cần nhìn thẳng vào những hạn chế và có giải pháp đồng bộ, căn cơ. Xung quanh nội dung này, phóng viên Huế ngày nay đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Quang, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Hướng phong trào nông dân vào thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấpLan tỏa tinh thần thi đua trong cán bộ, hội viênThúc đẩy các mô hình sản xuất mới

Ông Nguyễn Chí Quang, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế 

Ông Nguyễn Chí Quang cho biết: Thời gian qua, phong trào nông dân trên địa bàn thành phố đã được các cấp, hội triển khai sâu rộng từ thành phố đến cơ sở, với nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực. Các hoạt động hỗ trợ nông dân như chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay thông qua các ngân hàng và Quỹ Hỗ trợ nông dân, cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ, mô hình trình diễn, liên kết sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm được triển khai khá đồng bộ.

Thông qua phong trào, tinh thần đoàn kết, liên kết trong nông dân được phát huy, ngày càng xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt khó thoát nghèo. Trong đó, có những hộ đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để đạt kết quả đó, nông dân đã phát huy vai trò chủ thể như thế nào?

Nông dân ngày càng khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Giai đoạn 2023 - 2025, sản xuất nông nghiệp của thành phố duy trì mức tăng trưởng bình quân 2,94%/năm. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao và các mô hình nông nghiệp hữu cơ, VietGAP được mở rộng, với hơn 62.000m² nhà màn, nhà lưới; 11.360ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 318ha sản xuất theo hướng hữu cơ.

Cùng với đó, cơ cấu kinh tế khu vực ven biển, đầm phá chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác đào tạo, bồi dưỡng được đẩy mạnh với 7.845 lượt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được tập huấn. Qua đó, từng bước nâng cao kỹ năng sản xuất, tư duy liên kết, hợp tác của nông dân.

Trong phát triển các mô hình sản xuất mới, vai trò của Hội Nông dân được thể hiện ra sao?

Hội Nông dân thành phố đã chủ động tham gia kết nối, hỗ trợ nông dân hình thành và phát triển các mô hình sản xuất mới. Đáng chú ý, hội đã ký kết chương trình phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm về phát triển nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2024 - 2025, qua đó hỗ trợ xây dựng 45 mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Thông qua các mô hình này, hội viên nông dân được tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị gia tăng và tạo việc làm ổn định. Nhiều mô hình lúa chất lượng cao, sản xuất theo hướng hữu cơ tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo ông, những hạn chế đặt ra hiện nay ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân là gì?

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, phân tán; liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ chưa thật sự bền vững. Quy mô nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ chưa tương xứng với tiềm năng; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế.

Ngoài ra, trình độ, kỹ năng và tư duy sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, chuyển đổi số của một bộ phận nông dân chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức và duy trì các chuỗi liên kết giá trị còn thiếu ổn định, làm ảnh hưởng đến hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào.

Nguyên nhân của những hạn chế này xuất phát từ đâu, thưa ông?

Nguyên nhân chủ yếu là phong trào nông dân giữa các địa phương phát triển chưa đồng đều, chưa khai thác hết tiềm năng và sức sáng tạo của hội viên. Các hoạt động hỗ trợ nông dân, nhất là trong hướng dẫn liên kết sản xuất, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, tư duy sản xuất và năng lực tiếp cận khoa học - công nghệ của một bộ phận nông dân còn hạn chế; khả năng tham gia các mô hình liên kết chuỗi giá trị chưa cao, dẫn đến hiệu quả triển khai phong trào chưa đồng đều.

Để phong trào nông dân đạt kết quả cao hơn trong giai đoạn tới, theo ông, Hội cần chú trọng những giải pháp gì?

Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức để nông dân thấy rõ yêu cầu tất yếu của phát triển sản xuất theo hướng quy mô, liên kết, hợp tác; chuyển từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao; từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở đó, Hội Nông dân thành phố sẽ chỉ đạo các cấp hội vận động hình thành các mô hình liên kết sản xuất gắn với đầu ra sản phẩm; thúc đẩy liên kết vùng, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh phù hợp với điều kiện từng địa phương...

Với tinh thần đó, trong giai đoạn mới, Hội Nông dân thành phố tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đưa phong trào nông dân đi vào thực chất hơn. Phấn đấu hàng năm tăng số lượng nông dân đạt các danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân sáng kiến”, “Nông dân khởi nghiệp”, “Nông dân ứng dụng công nghệ 4.0”. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, hội sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Xin cảm ơn ông!

Bá Trí (thực hiện)
