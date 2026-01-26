Thực hiện tốt các phong trào thi đua mới để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta cần tiếp tục triển khai các phong trào thi đua phát triển hạ tầng chiến lược, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc này; phong trào thi đua học tập suốt đời, “Bình dân học vụ số”…; có sơ kết đánh giá chỉ đạo các phong trào thi đua để có thêm kinh nghiệm trong nhiệm kỳ mới.

Về các phong trào thi đua mới, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải thực hiện phong trào thi đua đi vào những vấn đề mới, vấn đề khó, góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, nhất là những mục tiêu quan trọng đã đề ra, như lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững, góp phần thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57, 68, các Nghị quyết liên quan chăm lo sức khỏe, giáo dục cho nhân dân…; căn cứ tình hình thực tế để phát động phong trào trên cơ sở toàn dân tham gia với tinh thần “người người thi đua, nhà nhà thi đua”, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người; tinh thần thi đua không hình thức, màu mè, không khoa trương mà phải mang lại thiết thực, quả thiết thực, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân văn, hòa bình, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng cho biết, Phiên họp thống nhất sẽ phát động Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo để phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tiếp tục nghiên cứu phong trào thi đua phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước (Hai phong trào này có gắn bó với nhau, trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng cũng nhấn mạnh 2 chủ đề này); phong trào thi đua thi đua xây dựng xã phường đặc khu an toàn, hạnh phúc, không có ma túy, tội phạm.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các phong trào thi đua này sẽ được phát động trên toàn quốc; phiên họp thống nhất giao Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng xây dựng chương trình với tinh thần khẩn trương, xác định mục tiêu, nội hàm, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện; xác định không gian, thời gian, đối tượng, phạm vi, cách thức triển khai bảo đảm hiệu quả, báo cáo Hội đồng để triển khai bảo đảm chuyên nghiệp, bài bản, hiệu quả, thực hiện đúng sứ mệnh của phong trào thi đua là phát huy truyền thống yêu nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, các nhà khoa học, trí thức, học sinh, sinh viên, toàn thể nhân dân trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân tham gia phát triển đất nước nhanh và bền vững, hùng cường, thịnh vượng, nhân văn, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong phương thức sống, cách làm việc của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các phong trào thi đua phải mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái"; tạo thành các phong trào ai cũng tham gia và mọi người được hưởng thụ; các vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, giữ cân bằng chiến lược, chủ động chiến lược; các phong trào thi đua phải đột phá, đi vào những vấn đề khó, tạo sức mạnh của toàn dân tộc. Yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành là tham gia thực chất, không màu mè, không hình thức.

Phiên họp thống nhất giao Bộ Nội vụ làm khẩn trương trong tháng 2 theo đúng tinh thần Đại hội lần thứ XIV của Đảng là hành động, làm đến cùng, với tinh thần “không lãng phí 1 ngày, không chậm chễ trong 1 tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong 1 tháng, không để bị động trong 1 năm”.

