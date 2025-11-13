Hướng phong trào nông dân vào thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" được hội viên nông dân Phú Bài tích cực hưởng ứng

Từ năm 2021, nhằm vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cấp ủy Đảng, HND phường Phú Bài phát động nhiều phong trào như: khai hoang phục hóa, kết hợp nuôi ao cá với trồng sen, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại… Nhờ đó, đã thúc đẩy nông dân mạnh dạn chuyển đổi, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp.

Chị Lê Thị Hoài Uyên, hội viên nông dân ở tổ dân phố 1A Thủy Phù, phường Phú Bài là điển hình trong việc tiên phong chuyển đổi mô hình trồng sen lấy hạt đem lại thu nhập cao. Với nguồn vốn tích góp được cùng với sự hỗ trợ của HND phường, gia đình chị Uyên đầu tư khai hoang, phục hóa các vùng đất bỏ hoang lâu năm, đào ao và mua giống sen về trồng thử nghiệm. Nhận thấy lợi nhuận từ sen mang lại khá cao, gia đình chị đã trồng tiếp trên diện tích lớn. Qua hơn 4 năm, diện tích trồng sen của gia đình chị lên đến 18ha.

“Sản phẩm sen của gia đình tôi đã có mã vạch truy xuất nguồn gốc hàng hóa ở Trung tâm mã số, mã vạch quốc gia, sẵn sàng xuất khẩu hàng hóa theo đường chính ngạch. Bình quân mỗi tháng gia đình tôi có nguồn thu 225 triệu đồng từ tiền bán cây giống, hạt sen khô, lá, củ, tim sen, tinh bột củ sen, mứt củ sen… Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình ngày càng được nâng lên” - chị Uyên chia sẻ.

Cũng như chị Uyên, hội viên nông dân Trần Như Thảo ở tổ dân phố 1B Thủy Phù, phường Phú Bài cũng hưởng ứng phong trào của hội, nỗ lực thực hiện đề án chăn nuôi bò, dê sinh sản và chăn nuôi gà hữu cơ; đồng thời hỗ trợ người dân trên địa bàn nhân rộng mô hình, nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Theo anh Trần Như Thảo, doanh thu tất cả các loại vật nuôi của gia đình khoảng 250 triệu đồng/năm. Dự kiến, doanh thu sẽ tiếp tục tăng vào những năm tới khi gia đình anh tiếp tục nhân rộng mô hình chăn nuôi, tăng đàn bò, dê sinh sản và số lượng gà hữu cơ…

Cùng với phong trào hướng nông dân vào thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới… được các chi HND trên địa bàn phường thực hiện hiệu quả. Đáng chú ý, Chi HND tổ dân phố 8 đã vận động hội viên nông dân phối hợp với Công an phường, đội quản lý đô thị tiến hành tuần tra đêm đảm bảo trật tự trên địa bàn, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị; tham gia các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các tội phạm xảy ra trên địa bàn. Hay như Chi HND tổ dân phố Hạ, phường Phú Bài vận động hội viên nông dân hiến hơn 2.000m2 đất và cây trên đất để xây dựng 2 tuyến đường bê tông nội đồng trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới…

Chủ tịch HND phường Phú Bài Phạm Xuân Hậu cho rằng, các chi HND trên địa bàn luôn đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm hướng phong trào nông dân vào thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đây là thành quả sau quá trình đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên nông dân. Do đó, HND phường đang quan tâm đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, có giải pháp hiệu quả nhằm hướng công tác hội và phong trào nông dân vào thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.