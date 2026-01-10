Thúc đẩy phong trào nông dân ở cơ sở

Hỗ trợ các hộ khó khăn về vốn, giống, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất

Đa dạng hóa phong trào

Năm 2025, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, HND thành phố vẫn chủ động bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn của hội.

Điển hình là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đây cũng là phong trào nòng cốt, xuyên suốt trong công tác hội và phong trào nông dân. Theo đó, toàn thành phố có hơn 45.200 hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có 22.757 hộ đạt danh hiệu, vượt chỉ tiêu đề ra. Phong trào không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại cơ sở.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước hình thành tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hiện đại.

Tại xã Quảng Điền, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được triển khai gắn với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái và kinh tế tuần hoàn. HND xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các mô hình sản xuất sạch, an toàn; phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến vào thực tiễn.

Nhiều hộ hội viên trên địa bàn xã Quảng Điền đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, rau màu theo hướng hữu cơ; phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại gắn với bảo vệ môi trường, như: Mô hình hoa cúc của hộ anh Hoàng Công Tiến, Chi HND thôn La Vân Hạ; rau má và ớt trái vụ của hộ anh Nguyễn Lương Bảo, Chi HND thôn La Vân Thượng; anh Phan Văn Ngọc với trang trại tổng hợp ở thôn Thủ Lễ Nam... Thông qua các tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp, hội viên nông dân từng bước liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho gia đình.

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố cho biết: Không dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi còn tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn về vốn, giống, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân

Cùng với sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được HND thành phố triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực trong hội viên, nông dân.

Tại phường Hương An, phong trào đã trở thành điểm nhấn trong việc xây dựng đô thị văn minh. HND phường đã chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường hoa”, “Nông dân thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật”… được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Các cấp HND thành phố còn tích cực triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực khác như tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế tập thể; xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác; chuyển đổi số trong nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

Thông qua phong trào, vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong việc xây dựng đô thị văn minh ngày càng được phát huy, góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Theo ông Phan Xuân Nam, phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn tới, HND thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào nông dân ở cơ sở theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả và bền vững. Trọng tâm là nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội cũng sẽ chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh từ cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của hội viên. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần quan trọng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và bền vững trong giai đoạn mới.