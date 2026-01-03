  • Huế ngày nay Online
Hội Nông dân TP.Huế:

Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới

HNN.VN - Sáng 16/1, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân lần thứ XI, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.
Khen thưởng cho 14 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 

Năm 2025, các cấp Hội nông dân tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tập hợp, phát triển hội viên, đã thành lập 3 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu, 26 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, đạt 108,2% chỉ tiêu, kết nạp mới 2.000 hội viên, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng sản xuất, kinh doanh cho nông dân được quan tâm đẩy mạnh, trong đó có 1.470 nông dân xuất sắc, sản xuất kinh doanh giỏi các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, đạt 113% chỉ tiêu giao…

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã bám sát thực tiễn phong trào nông dân và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội trong giai đoạn mới, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025; thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, xác định các chỉ tiêu chủ yếu như: thành lập mới 20 tổ Hội nông dân nghề nghiệp, 6 chi Hội nông dân nghề nghiệp; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 1.300 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố và cơ sở; hỗ trợ thành lập mới 27 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 5 hợp tác xã nông nghiệp. Hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Hội nghị cũng đã thông qua chương trình công tác, kế hoạch triển khai trong năm 2026; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phát động thi đua năm 2026 với 8 nội dung, 14 chỉ tiêu, 5 chương trình, đề án trọng điểm.

Bá Trí
