Đảm bảo thắng lợi cho vụ đông xuân

Làm đất cho vụ đông xuân

Sát cánh với bà con nông dân

Những ngày này, anh Đặng Duy Trung, thành viên HTX Nông nghiệp Thuận Hòa, phường Hóa Châu tích cực bám đồng ruộng, gia cố bờ bao, chủ động nguồn nước để gieo sạ vụ đông xuân. So với năm trước, năm nay anh Trung xuống giống sớm hơn để chủ động ứng phó với khả năng thời tiết rét đậm sẽ gây hại cho lúa giống mới sạ. Để đảm bảo năng suất cho cây trồng, từ đầu vụ đến nay, anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt các khâu kỹ thuật theo sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và HTX.

Anh Trung cho biết, diện tích sản xuất vụ đông xuân này của gia đình hơn 1ha, anh sử dụng giống lúa J02 - giống lúa ngắn ngày, có khả năng chống chịu bệnh, cho gạo thơm ngon, có giá thành cao nhờ được thị trường ưa chuộng. “Diễn biến thời tiết ngày càng khó lường nên phải gieo cấy càng sớm càng tốt, kết hợp với các biện pháp canh tác, chăm sóc để rút ngắn thời vụ và đảm bảo năng suất, chất lượng theo kế hoạch của HTX đã đề ra…” - anh Trung chia sẻ.

Với chân ruộng cạn, anh Nguyễn Ngọc cùng thành viên HTX Nông nghiệp Thuận Hòa gieo sạ với giống lúa 4B trên diện tích 7 sào của gia đình để kịp bắt nhịp mùa vụ mới. Theo anh Ngọc, giống lúa này rất thích hợp với đồng ruộng của mình, song cần chăm sóc theo đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nhằm đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và sinh trưởng tốt cho cây lúa ngay từ đầu vụ.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Hòa Nguyễn Ngọc Bình cho hay, toàn bộ diện tích lúa vụ đông xuân của HTX hơn 145ha, trong đó 90ha được bà con sản xuất giống lúa 4B, còn lại gieo trồng giống lúa J02. HTX đã hướng dẫn và theo dõi bà con tiến hành các khâu kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh chân ruộng để lúa gieo sạ phát triển tốt. HTX đã hợp đồng với cán bộ kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để hướng dẫn cho bà con các biện pháp phòng trừ hại lúa, nhất là ứng phó trong thời tiết mưa rét.

Tại HTX Nông nghiệp Nam Sơn, phường Phong Thái, bà con cũng đang khẩn trương gieo cấy lúa đông xuân với diện tích hơn 70ha, gồm các giống lúa mới, chất lượng cao như Khang dân chiếm 70%, HG244 chiếm 30%. HTX cũng huy động bà con nông dân tu sửa kênh mương nhằm đảm bảo chủ động tưới tiêu cho lúa khi gặp thời tiết bất lợi. Giám đốc HTX Nông nghiệp Nam Sơn Phạm Ngọc Hùng cho biết, đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa vụ đông xuân của HTX đã gieo sạ xong. Trong quá trình sản xuất, đơn vị luôn tạo điều kiện để bà con áp dụng các giải pháp cơ giới hóa trong gieo sạ lúa.

Sau khi gieo sạ các giống lúa ngắn ngày chất lượng cao như HG224 và J02..., nông dân Quảng Điền đã chủ động các giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường có thể dẫn đến nguy cơ gây hại cho mạ non. Theo Giám đốc HTX Nông nghiệp An Xuân Trần Quang Hùng, trước diễn biến thời tiết bất thường, có thể gây rét hại trong thời điểm lúa sạ lên mạ non nên đơn vị đã hướng dẫn cho bà con các biện pháp phòng ngừa; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng hoạt động của 2 trạm bơm đạt hết công suất để tiêu úng khi cần thiết cho toàn bộ diện tích canh tác 254,3ha của đơn vị.

Đảm bảo năng suất, sản lượng

Vụ đông xuân 2025 - 2026, toàn thành phố gieo cấy khoảng 28.000ha lúa. Các địa phương phấn đấu sử dụng giống lúa xác nhận đạt khoảng 95% diện tích gieo cấy; trong đó, cơ cấu nhóm giống ngắn ngày chiếm trên 95% tổng diện tích gieo cấy, cụ thể như ĐT100 (KH1), HG12, J02, TBR97, Khang dân, DT39, HN6, HG244, TH5…

Để đảm bảo năng suất và sản lượng lúa cho vụ mùa sắp tới, các địa phương còn bố trí hợp lý các nhóm giống lúa dài, trung và ngắn ngày trên cơ sở xem xét cụ thể điều kiện sản xuất của từng vùng; ưu tiên sử dụng giống lúa năng suất, chất lượng; hạn chế giống lúa đã sản xuất nhiều năm, thường xuyên bị nhiễm sâu bệnh hại. Nhiều địa phương đã mạnh dạn đưa một số giống lúa được công nhận chính thức, có tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm như Hà Phát 3, TBR225, VNR20, ĐB6… vào gieo trồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh, nhằm thích ứng kịp thời trong điều kiện biến đổi khí hậu, năm 2026, sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng các địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống úng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; hạn chế sử dụng giống lúa có thời gian sinh trưởng dài ngày, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, vi sinh và chế phẩm sinh học… hướng đến sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính. Cùng với đó, bố trí khung lịch thời vụ để đảm bảo lúa vụ đông xuân trổ tập trung từ ngày 10/4 đến ngày 20/4, nhằm đảm bảo năng suất, sản lượng đến cuối mùa vụ.