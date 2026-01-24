Tất bật cho vụ hoa Tết

Người trồng hoa hy vọng thêm một mùa hoa Tết thuận lợi

Đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết

Tranh thủ những ngày nắng đẹp, anh Trương Quang Trường Hải ở tổ dân phố La Ỷ, phường Mỹ Thượng tất bật chăm sóc vựa hoa trên diện tích gần 4.000m2 với đủ các chủng loại hoa. Nhiều nhân công do anh Hải thuê đang tranh thủ bón phân, tưới nước, tỉa cành… để có các chậu hoa đẹp cho khách hàng.

Anh Hải chia sẻ: Vựa hoa này bắt đầu trồng từ tháng 6 dương lịch, trong các đợt lũ dữ vừa qua đã bị thiệt hại hoàn toàn, chi phí đầu tư gần 300 triệu đồng coi như mất trắng. Sau lũ, gia đình nỗ lực khắc phục trồng lại với 3 vườn liền kề gồm 2.000 chậu hoa cúc, thược dược, thạch thảo, thọ, mâm xôi… Chi phí đầu tư cây giống, phân bón, vật tư, nhân công để hồi sinh lại vựa hoa này mất gần 400 triệu đồng.

Chỉ tay về phía các lô trồng hoa đang ra nụ, anh Hải giới thiệu, với mỗi cặp hoa cúc khay lớn có giá 3,5 - 4 triệu đồng, cặp đôn xoay giá từ 1,5 - 2,5 triệu đồng, cặp chậu áng có giá 450 - 500 ngàn đồng, các cặp chậu nhỏ đến chậu vừa dao động từ 150 - 350 ngàn đồng. Hy vọng thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt sẽ cho mùa bội thu.

Vụ hoa tết Bính Ngọ này, anh Lê Thành Nhân cũng ở tổ dân phố La Ỷ trồng hơn 700 chậu hoa cúc các loại. Cũng như anh Hải, diện tích trồng hoa của anh Nhân đã bị thiệt hại hoàn toàn trong các đợt lũ vừa qua, nay anh phải vay vốn để đầu tư khôi phục. Hiện, gia đình anh đang thuê thêm nhân công chăm sóc cây, bón thúc… để hoa nở đúng thời điểm Tết. Theo anh Nhân, ngoài yếu tố thời tiết, khâu kỹ thuật góp phần quan trọng quyết định đến hiệu quả của vụ hoa.

Nhiều hỗ trợ

Ông Trần Mạnh Phương, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mỹ Thượng cho biết, sau các đợt lũ cuối năm 2025, UBND phường đã nhanh chóng hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với đầu ra cho sản phẩm, hình thành vùng sản xuất chuyên canh trồng hoa với hơn 110 hộ, mỗi hộ trồng bình quân 3 - 5 sào, tạo thêm thu nhập đáng kể cho người dân. Cùng với đó, chính quyền địa phương còn hỗ trợ cho bà con chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cho thu nhập cao hơn, chủ yếu ở địa bàn tổ dân phố An Hạ, Chiết Bi, Ngọc Anh, La Ỷ, Tây Trì Nhơn… Ngoài được hỗ trợ vốn vay, bà con được các đơn vị hỗ trợ về nguồn giống, vật tư, cập nhật, phổ biến một số kỹ thuật mới để giảm chi phí, giá thành, tăng năng suất, chất lượng nhằm tăng giá trị kinh tế cho các vựa hoa.

Vựa hoa của anh Trương Quang Trường Hải với đủ các chủng loại

Theo ghi nhận của chúng tôi, không khí tại các vườn hoa những ngày này trở nên khẩn trương, nhộn nhịp hơn. Tại những vựa hoa ở các TDP Tiên Nộn, Vọng Trì, Thanh Vinh, Mậu Tài…, mỗi người mỗi công việc nhưng đều mong muốn cho vựa hoa được tươi tốt, hoa nở đẹp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết.

Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ Nguyễn Văn Trai cho hay, tổng diện tích sản xuất hoa của địa phương hơn 40ha, với gần 200 hộ trồng. Các đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con trồng hoa. Sau khi khôi phục, các nhà vườn đã đầu tư kinh phí cao hơn về nhân công, vật tư, phân bón, hệ thống đèn sưởi để đảm bảo hoa nở đúng dịp tết Nguyên đán này.

Trong các đợt lũ vừa qua, bà con trồng hoa trên địa bàn toàn thành phố đã chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và sản xuất với số lượng hơn 124.000 chậu cây, ước thiệt hại gần 8,7 tỷ đồng. Sau khi lũ qua, ngành chức năng đã phối hợp cùng các địa phương khẩn trương giúp dân khôi phục các vựa hoa cho vụ tết Nguyên đán. Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đã tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho bà con vùng sản xuất hoa về giống, phân bón; đồng thời, tổ chức các hoạt động liên kết, hướng dẫn các thành viên cùng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, thông tin về giá cả thị trường, giải pháp sản xuất hiệu quả, thống nhất đầu tư vào sản xuất, hỗ trợ về giống, nguồn vốn, nhất là liên kết chặt chẽ trong sản xuất, đảm bảo cân đối cung - cầu cho thị trường dịp cuối năm.