Lan tỏa tinh thần thi đua trong cán bộ, hội viên

Phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

Thi đua từ cơ sở

Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, nổi bật là Hội thi “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đô thị văn minh” năm 2025. Với sự tham gia của 9 đội thi đại diện cho các xã, phường, Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, sự tự tin của hội viên ND. Các phần thi xoay quanh việc tìm hiểu đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, ND, nông thôn; đồng thời thể hiện năng khiếu, tinh thần sáng tạo và ý chí đoàn kết của hội viên.

Song hành với hoạt động hội thi là Phiên chợ nông sản năm 2025 - một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện. Phiên chợ có sự tham gia của 28 gian hàng đến từ 25 xã, phường cùng 7 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trưng bày và giới thiệu hơn 500 sản phẩm nông - lâm - thủy sản, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Sự kiện đã thu hút hơn 5.000 lượt khách tham quan, mua sắm, đem lại doanh thu trên 300 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh thương mại, phiên chợ còn là cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường cho nông sản Huế, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đặc biệt, để phát huy vai trò của công nghệ số trong hoạt động hội, Hội ND thành phố đã phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên ứng dụng Hue-S. Sau 4 tuần triển khai, Hội thi đã thu hút hơn 7.000 lượt người tham gia, tạo nên diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất.

Nhiều địa phương duy trì được lượng hội viên tham gia cao qua các tuần, như: xã Đan Điền (673 hội viên), phường Hương An (663 hội viên), xã Bình Điền (400 hội viên)… Kết quả này cho thấy, Hội thi đã vượt ra ngoài phạm vi một cuộc vận động ngắn hạn, trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị bổ ích, thu hút cả cán bộ cơ sở, hội viên và người dân ở nhiều độ tuổi tham gia.

Chủ tịch Hội ND xã Đan Điền Nguyễn Quốc Việt cho biết: Qua Hội thi, nhiều cơ sở hội đã tổ chức tốt việc hướng dẫn hội viên tham gia trên điện thoại thông minh, máy tính, giúp nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động hội. Cùng với đó, các cấp hội tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, trồng trọt và chăn nuôi hiệu quả cao; tích cực vận động ND thực hiện liên kết trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau giống, nguồn vốn, ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau vươn lên, phát triển kinh tế gia đình.

Tôn vinh truyền thống, khẳng định vai trò

Tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập HND Việt Nam và tuyên dương 95 gương mặt cán bộ, hội viên tiêu biểu trong công tác hội và phong trào ND, ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch Hội ND thành phố Huế khẳng định: Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp ND mà còn là cơ hội để khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của ND trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Thông qua các hoạt động phong trào để khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, từ đó góp phần nâng cao đời sống của hội viên và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Những hoạt động thiết thực của Hội ND thành phố trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập hội đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên nông dân; góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Qua đó, khẳng định vai trò của hội là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân, đồng hành cùng bà con trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Cũng theo ông Phan Xuân Nam, các cấp hội sẽ tiếp tục đổi mới và thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm cho nông dân; tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp theo mối liên kết, nhất là với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Cùng với đó, quan tâm tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đặc biệt, có giải pháp hiệu quả nhằm hướng công tác hội và phong trào ND vào thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.