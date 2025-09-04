Đồn biên phòng Vinh Xuân giúp dân chữa cháy rừng

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân tham gia chữa cháy trong đêm

Vào lúc 18 giờ 45 phút tối 4/9, đã xảy ra cháy rừng sản xuất tại khu vực rừng tràm của 2 hộ gia đình ở thôn 6 xã Phú Vinh.

Nhận tin, Đồn Biên phòng Vinh Xuân cử lực lượng cán bộ chiến sĩ, về hiện trường chữa cháy. Đến 19h15 phút đã cơ bản khoanh vùng, khống chế đám cháy. Diện tích bị cháy khoảng 1ha.

Quá trình chữa cháy, đã phát hiện 1 nạn nhân chết cháy; qua nhận dạng ban đầu của phía người nhà, nạn nhân là ông Trần M., SN 1955, thường trú tại xã Phú Vinh.

Đơn vị tiếp tục khoanh vùng cháy, đồng thời phối hợp với lực lượng công an xã Phú Vinh, chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã phối hợp các lực lượng chữa cháy thành công, khống chế cháy rừng sản xuất trên diện tích hơn 2 ha, xảy ra tại thôn 6 xã Phú Vinh (Vinh Thanh cũ); kịp thời cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy, khi nhận thông tin cháy rừng trên địa bàn Phú Diên cũ.