Giá xăng, dầu cùng tăng từ 15h hôm nay

HNN.VN - Chiều 4/9, Liên bộ Công thương- Tài chính có đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần. Trên cơ sở điều chỉnh đó, bắt đầu từ 15h trở đi, giá xăng dầu cùng tăng; riêng giá xăng đã tăng lần thứ 3 liên tiếp.

Giá xăng được điều chỉnh tăng lúc 15h giờ chiều 4/9 

Cụ thể, so với kỳ điều hành trước đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 70 đồng, lên 20.430 đồng/lít, E5 RON 92 cũng thêm 80 đồng, ở mức 19.850 đồng. Tương tự, dầu diesel tăng 120 đồng, lên 18.470 đồng/lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.310 đồng một lít, mazut là 15.370 đồng.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới thời gian gần đây chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu, như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7/9/2025; đồng USD giảm giá… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng E10-loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Bộ Công thương cũng đang đề xuất chỉ bán xăng E10 từ đầu năm sau.

Minh Song
Khởi công dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh

Sáng 31/8, Công ty CP Đầu tư và Thương mại dịch vụ Phú Xuân phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức lễ khởi công Dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh (Khách sạn The Moonlit Hue). Đến dự lễ khởi công có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương, cùng đại diện Ban thường vụ Thành ủy và các sở, ban, ngành thành phố.

Khởi công dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh
Khánh thành Nhà máy Huế Premium Silica mở rộng

Sáng 29/8, tại phường Phong Thái, Công ty TNHH Huế Premium Silica (gọi tắt HPS) chính thức tổ chức lễ khánh thành Dự án Đầu tư mở rộng dây chuyền mới nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao.

Khánh thành Nhà máy Huế Premium Silica mở rộng
Giá xăng, dầu cùng tăng

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính theo chu kỳ 7 ngày/ lần, từ 15h ngày 28/8, giá xăng, dầu cùng tăng từ 270-450 đồng/lít. Như vậy, giá xăng đã tăng 2 lần liên tiếp; trong đó giá xăng RON 95-III đã tăng tiến sát mốc 20.500 đồng/lít.

Giá xăng, dầu cùng tăng
Hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục lưới điện hư hỏng do bão số 5 gây ra

Ngày 26/8, Công ty Điện lực Huế (Huế PC) thiết lập đội xung kích gồm 50 cán bộ - công nhân viên (CB-CNV), cùng dụng cụ, trang thiết bị chuyên dụng lên đường đến hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 5 (Kajiki) gây ra. Đây là đội hình được lựa chọn những CB-CNV có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm, tay nghề giỏi…

Hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục lưới điện hư hỏng do bão số 5 gây ra

