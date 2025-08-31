Giá xăng, dầu cùng tăng từ 15h hôm nay

Giá xăng được điều chỉnh tăng lúc 15h giờ chiều 4/9

Cụ thể, so với kỳ điều hành trước đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 70 đồng, lên 20.430 đồng/lít, E5 RON 92 cũng thêm 80 đồng, ở mức 19.850 đồng. Tương tự, dầu diesel tăng 120 đồng, lên 18.470 đồng/lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.310 đồng một lít, mazut là 15.370 đồng.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới thời gian gần đây chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu, như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7/9/2025; đồng USD giảm giá… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng E10-loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Bộ Công thương cũng đang đề xuất chỉ bán xăng E10 từ đầu năm sau.