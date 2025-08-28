Giá vàng liên tục lập đỉnh

Người dân tham khảo giá và mẫu mã tại một cửa hàng PNJ trên địa bàn thành phố

Thiết lập đỉnh mới

Trong phiên giao dịch ngày 3/9, giá vàng miếng SJC ở hầu hết các thương hiệu được điều chỉnh tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 131,9 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 133,4 triệu/lượng. Các thương hiệu như DOJI, PNJ cũng niêm yết mức giá tương đương.

Vàng nhẫn 9999 cũng không nằm ngoài đà tăng giá. Trong ngày, vàng nhẫn 9999 tại SJC bán ra ở mức 128 triệu đồng/lượng, mua vào ở mức 125,5 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ lễ. Chênh lệch giá mua - bán lên đến 2,5 triệu đồng/lượng. Các cửa hàng Tín Thành Duy Mong, Kim Tín Duy Mong niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng bán ra và mua vào 114,8 triệu đồng/lượng. Cửa hàng Rồng Vàng niêm yết giá mua vào ở mức 115,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 117,5 triệu đồng/lượng.

Các cửa hàng đều khuyến cáo người mua nên đến trực tiếp tại quầy hoặc liên hệ với cửa hàng để nhận báo giá chính xác vì hiện tại giá vàng được cập nhật, điều chỉnh liên tục.

Cùng với đà tăng của giá vàng trong nước, giá vàng thế giới cũng ghi nhận mức đỉnh mới. Hiện, giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 3.540,6 USD/ounce. Nếu quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank thì giá vàng thế giới đang được giao dịch tương đương 114,9 triệu đồng/lượng. So với giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC đang cao hơn 18,5 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn cao hơn 13,1 triệu đồng/lượng. Đây được xem là mốc chênh lệch khá cao và khá rủi ro cho người mua vàng ở thời điểm hiện tại.

Như vậy so với giá vàng cùng thời điểm tuần trước tức ngày 27/8, mỗi lượng SJC đã tăng 5,4 triệu đồng; vàng nhẫn tăng 6,4 triệu đồng/lượng. So sánh với thời điểm đầu năm 2025, tức ngày 1/1/2025, vàng miếng SJC đã tăng 49,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 cũng tăng 43,8 triệu đồng/lượng. Nếu nhà đầu tư mua vàng từ đầu năm và bán lại ở thời điểm hiện tại trừ khoản chênh lệch mua vào, bán ra vào khoảng 1,5 triệu đồng/lượng thì nhà đầu tư đang lãi khoản 47,7 triệu đồng/lượng với vàng SJC, tương tự với vàng nhẫn vào khoảng 42,3 triệu đồng/lượng.

Tăng cường quản lý vàng

Khác với thị trường sôi động tại các địa phương, dù giá vàng tăng song sức mua, bán tại Huế không có đột biến. Chủ một cửa hàng vàng tại chợ Đông Ba cho hay, sức mua tại các cửa hàng không tăng trong những ngày qua, lượng mua vào và bán ra khá đồng đều.

Tương tự, lãnh đạo DOJI Huế cũng cho biết, sức mua có thời điểm cao hơn so với sức bán của thị trường song vẫn không đáng kể. Cửa hàng vẫn đang đảm bảo lượng cung vàng cho thị trường.

Chị Đinh Thị Lan Anh, phường Thuận Hóa chia sẻ: “Nếu chỉ coi vàng là kênh tiết kiệm thì việc vàng tăng giá sẽ không gây nhiều áp lực. Thay vì trước đó, hàng tháng có thể mua 5 phân đến 1 chỉ để tiết kiệm thì nay có thể mua với số lượng ít hơn hoặc tiết kiệm vài tháng rồi mua. Các tiệm vàng cũng rất hiểu thị trường khi cho ra nhiều sản phẩm có trọng lượng nhỏ từ 1, 2 hay 3 phân nên việc tiết kiệm bằng vàng cũng không quá khó”.

Nhân viên cửa hàng DOJI giới thiệu các sản phẩm với khách hàng

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, từ ngày 10/10/2025, quy định xóa độc quyền vàng miếng sẽ có hiệu lực. Chính phủ sẽ xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Đồng thời, khách hàng phải thanh toán chuyển khoản khi mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên/khách hàng. Việc bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, phải lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định; lưu trữ chính xác dữ liệu giao dịch bán vàng nguyên liệu; kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 cũng có văn bản gửi các doanh nghiệp, chi nhánh tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị theo quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, nhất là chấp hành quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ. Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua và giá bán vàng miếng; tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Đồng thời, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo đúng quy định, đảm bảo số liệu, thông tin báo cáo phản ánh đầy đủ kịp thời chính xác tình hình hoạt động mua, bán vàng miếng của đơn vị.