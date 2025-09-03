Động lực mới từ vùng cát Phong Dinh

Sản phẩm đệm bàng Phò Trạch giới thiệu đến khách hàng

Tận dụng lợi thế

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ phường Phong Hòa và hai xã Phong Chương, Phong Bình (cũ), phường Phong Dinh có nhiều cơ hội mới để phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay, phường Phong Dinh là nơi hội tụ nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng của TP. Huế. Trong đó, làng mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên là điểm sáng. Với kỹ thuật chế tác gỗ thủ công tinh xảo, làng nghề hiện có hơn 50 hộ gia đình tham gia sản xuất, tạo việc làm ổn định cho khoảng 100 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm đồ gỗ của Mỹ Xuyên không chỉ phục vụ nhu cầu trong địa phương mà còn cung cấp cho thị trường nhiều tỉnh, thành trong nước.

Cùng với nghề mộc, làng gốm cổ Phước Tích, một trong những làng gốm lâu đời nhất Việt Nam đang được khôi phục theo hướng bảo tồn gắn với phát triển du lịch trải nghiệm. Du khách đến ngoài tham quan, mua sắm, còn được trải nghiệm quá trình làm gốm, tạo ra các sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Một làng nghề độc đáo khác là đệm bàng Phò Trạch được làm từ cây bàng tự nhiên - loài cây thích nghi tốt với vùng đất địa phương. Hiện ở phường Phong Dinh có hơn 200 hộ làm nghề đệm bàng, sản xuất các mặt hàng lưu niệm như: Giỏ, túi xách, mũ, khay trà, đệm chiếu… Trong số này, có nhiều hộ gia đình đã mở rộng quy mô, xây dựng cơ sở sản xuất lớn, liên kết doanh nghiệp xây dựng sản phẩm OCOP chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng. Các sản phẩm từ làng nghề đệm bàng Phò Trạch cũng được giới thiệu khá nhiều tại các hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại của TP. Huế và được đối tác đánh giá là phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững hiện nay.

Bên cạnh đó, trong khoảng 700ha diện tích toàn bộ Khu công nghiệp (KCN) Phong Điền hiện nay thì diện tích của Phong Dinh chiếm hơn 1/3, tương đương khoảng gần 250ha. Đây là một trong những KCN trọng điểm của TP. Huế, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến đầu tư. Nổi bật, như: Công ty Phennika Huế, Công ty CP Kính Đạt Phương chuyên sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp từ cát; Công ty CP Kanlongda Huế chuyên sản xuất đồ bảo hộ lao động xuất khẩu… Những doanh nghiệp này đang tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Theo ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực thương mại - dịch vụ ở địa phương đạt bình quân 18%/năm, chiếm tới 28% cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định 6,5%/năm, cho thấy sự chuyển dịch hợp lý và bền vững trong mô hình phát triển của địa phương.

Mở rộng không gian phát triển bền vững

Những chuyển biến tích cực của Phong Dinh trong thời gian qua là sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH). Nhiều công trình quan trọng đã và đang được xây dựng, như nhà cộng đồng tránh lũ ở Đông Phú, Phú Lộc; tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc đi qua địa bàn; các dự án chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian văn hóa và thể thao cộng đồng. Những công trình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống, mà còn thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại.

Song song đó, giai đoạn 2021 - 2025, Phong Dinh đã và đang tích cực mời gọi hơn 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách tập trung vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, khai thác khoáng sản từ cát và năng lượng tái tạo...

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Dinh khẳng định: Là vùng cát nhưng Phong Dinh lại có một lợi thế đặc thù, là nền tảng để quy hoạch xây dựng chiến lược phát triển kinh tế bền vững. Việc sáp nhập từ ba xã/phường Phong Hòa, Phong Chương, Phong Bình (cũ) trước đây là cơ hội để địa phương xây dựng một khối đoàn kết vững mạnh. Đoàn kết chính là chìa khóa vượt qua mọi rào cản, đưa Phong Dinh phát triển toàn diện về công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch, nông nghiệp trong thời gian đến; trong đó, chú trọng đẩy mạnh thêm chương trình phát triển đô thị và cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.