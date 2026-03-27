Doanh nghiệp tìm giải pháp thích ứng trong giai đoạn mới

HNN.VN - Chiều 27/3, hơn 150 doanh nhân, Doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố tham gia tọa đàm “Kinh tế - chính sách Việt Nam trong bối cảnh mới: Giải pháp đối với doanh nghiệp”, qua đó cập nhật xu hướng kinh tế và tìm giải pháp thích ứng trong giai đoạn mới.

CheckNow - Dấu ấn của đội ngũ doanh nhân trẻDoanh nhân trẻ Huế hướng về người dân vùng lũ Nam Trung BộLiên minh Hợp tác xã và Hội Doanh nhân trẻ ký kết chương trình phối hợp công tác

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực chia sẻ tại chương trình 

Tọa đàm do Sở Tài chính cùng Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức, với sự đồng hành của Câu lạc bộ Khởi nghiệp thành phố và FPT Polytechnic. Diễn giả chính là TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

Tại chương trình, TS. Cấn Văn Lực đã phân tích bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước với nhiều biến động, từ áp lực lạm phát, chi phí logistics đến xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Trong nước, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với những thách thức về sức cầu, dòng vốn và năng lực cạnh tranh của DN.

Trên cơ sở đó, diễn giả gợi mở một số nhóm giải pháp trọng tâm cho DN như: Nâng cao năng lực quản trị, chủ động chuyển đổi số, đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, đồng thời tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh rủi ro gia tăng, DN cần chú trọng quản trị tài chính, kiểm soát chi phí và xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt.

Không chỉ là diễn đàn chia sẻ thông tin, tọa đàm còn là dịp để cộng đồng DN thành phố trao đổi, kết nối và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề như tiếp cận vốn, chi phí đầu vào tăng cao, cũng như nhu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua chương trình, các cơ quan quản lý và tổ chức đồng hành kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ DN nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội từ bối cảnh mới, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố, tọa đàm là diễn đàn để cộng đồng DN nhận diện rõ hơn các xu hướng kinh tế chủ đạo, phân tích tác động đến kinh tế Việt Nam, đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp, chính sách và mô hình phát triển phù hợp. Trong bối cảnh mới, DN cần chủ động tái cấu trúc, đổi mới mô hình tăng trưởng, tận dụng hiệu quả các động lực mới để thích ứng và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Hải Thuận
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng

Sáng 27/3, Công an TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng các lễ hội và sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố.

Giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng
Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế: Nguồn lực văn hóa đặc biệt

Huế là nơi lưu dấu những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một không gian di sản thấm đẫm giá trị lịch sử và nhân văn. Suốt hàng chục năm qua, hệ thống di tích lưu niệm về Người luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế trân trọng gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị.

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế Nguồn lực văn hóa đặc biệt

