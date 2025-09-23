Liên minh Hợp tác xã và Hội Doanh nhân trẻ ký kết chương trình phối hợp công tác

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Phụ trách Liên minh Hợp tác xã thành phố Huế khẳng định: “Sự đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ là nguồn động viên, khích lệ lớn để các hợp tác xã tự tin đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi cam kết sẽ tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tối đa để các mô hình kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ thành phố cũng khẳng định: “Hội Doanh nhân trẻ sẽ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của lực lượng doanh nhân trẻ, cùng hợp tác xã chung tay hình thành chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường. Chúng tôi xác định đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là cam kết đồng hành lâu dài, cùng nhau xây dựng Huế giàu bản sắc văn hóa, năng động và phát triển bền vững”.

Việc ký kết mở ra cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị cho cả hợp tác xã và doanh nghiệp trẻ, tạo sức bật mới để hai thành phần kinh tế quan trọng của thành phố phát triển hài hòa, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh ngày càng cao.

Dịp này, Liên minh HTX tổ chức “Phiên chợ Hợp tác xã - năm 2025”. Hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, nông sản thành phố và hàng Việt Nam do các HTX, doanh nghiệp, đơn vị trong thành phố và một số tỉnh, thành khác sản xuất, phân phối đến với người tiêu dùng trên địa bàn.