Doanh nhân trẻ Huế hướng về người dân vùng lũ Nam Trung Bộ

HNN.VN - Chiều tối 23/11, Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức vận chuyển hai chuyến xe hàng cứu trợ hướng về các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa - hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Hội Doanh nhân trẻ chuyển giao một đầu máy ca nô cứu hộ cho lực lượng cứu hộ TP. Huế 

Gần 20 tấn hàng hóa thiết yếu gồm mì tôm, nước uống, sữa, chăn ấm, bánh chưng, lương khô, ngũ cốc, gạo, bếp gas mini… đã được chuyển đi nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng ngập sâu.

Ông Phan Thế Trụ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Huế cho biết, toàn bộ số hàng cứu trợ được vận động từ hội viên, các Doanh nghiệp (DN) và người dân trên địa bàn. Bên cạnh hàng hóa thiết yếu, nhiều cá nhân và DN còn ủng hộ thêm tiền mặt để hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tất cả nguồn lực trên đã được Hội Doanh nhân trẻ thành phố kết nối và bàn giao trực tiếp cho Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk và Khánh Hòa, bảo đảm phát tận tay từng hộ dân chịu ảnh hưởng nặng sau mưa lũ.

Hiện, Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục triển khai đợt vận động hỗ trợ đồng bào Đắk Lắk – Gia Lai – Khánh Hòa, nơi nhiều khu vực còn bị chia cắt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn sau mưa lũ.

Tình nguyện viên và hội viên Doanh nhân trẻ phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gửi về vùng lũ Nam Trung Bộ 

Để có thể tổ chức hai chuyến xe cứu trợ trên, từ sáng sớm tại điểm tiếp nhận đặt ở tầng hầm Công viên Kim Đồng, người dân và các DN mang đến mì tôm, nước lọc, sữa, chăn ấm và nhiều nhu yếu phẩm khác. Cùng lúc đó, các tình nguyện viên khẩn trương đóng gói, phân loại hàng hóa để kịp thời vận chuyển. Mỗi phần quà đều gửi gắm tấm lòng của người Huế hướng về đồng bào vùng lũ.

Trước đó, với tinh thần xung kích và trách nhiệm cộng đồng, Hội Doanh nhân trẻ TP Huế đã chuyển giao một đầu máy ca nô cứu hộ cho Đội cứu hộ TP. Huế, hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận các vùng ngập sâu tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Tin, ảnh: Hải Thuận
 Từ khóa:
Hội doanh nhân trẻủng hộđồng bàoKhánh HòaPhú Yên
