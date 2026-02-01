CheckNow - Dấu ấn của đội ngũ doanh nhân trẻ

Doanh nhân trẻ Đặng Phước Toàn (ngoài cùng, bên phải) cùng các cộng sự

Áp lực điều hành gợi mở ý tưởng

Tôi gặp doanh nhân trẻ Đặng Phước Toàn, người sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ số NextGen, đồng khởi xướng nền tảng quản lý thời gian thực khi CheckNow đoạt giải Ba vòng chung kết Chương trình phát triển dự án Khởi nghiệp quốc gia năm 2025.

Xuất phát điểm là kỹ sư xây dựng, được đào tạo bài bản ngành kỹ thuật cầu đường, từng học thạc sĩ tại Hàn Quốc, anh sớm hình thành thói quen nhìn vấn đề qua số liệu và quy trình. Nền tảng đó giúp Toàn cùng cộng sự tại Nextgen chọn cách xây dựng và phát triển CheckNow trở thành một công cụ quản lý hiệu quả dựa trên dữ liệu.

Trước khi đến với CheckNow, Đặng Phước Toàn đã có hơn 10 năm làm việc với vai trò quản lý ở lĩnh vực xây dựng cho một công ty cổ phần, quen với cảnh công trình trải dài, đội ngũ thi công đông và biến động liên tục. Thời gian này, anh gầy dựng Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý dự án xây dựng do mình đứng tên để tự trải nghiệm đầy đủ hơn vai trò người lãnh đạo, tích lũy kinh nghiệm điều hành DN.

Trong quá trình đó, những bất cập của cách quản trị truyền thống hiện ra rõ hơn: Chấm công bằng giấy, báo cáo đến chậm, tranh cãi về giờ làm, mỗi khi số lượng công trình tăng là áp lực điều hành lại “tắc”. Những trải nghiệm ấy trở thành “vốn sống” để Toàn thấm thía hơn bài toán quản trị nhân lực, giờ công, năng suất trên công trường.

“Thời điểm đó, sáng nào tôi cũng phải gọi hết công trình này đến công trình khác để hỏi xem hôm nay bao nhiêu người đi làm, khối lượng đã làm đến đâu, vật tư còn hay thiếu... Mất nhiều thời gian mà thông tin vẫn rời rạc”, Toàn chia sẻ.

Áp lực đó cộng với niềm đam mê công nghệ giúp Toàn nảy sinh ý tưởng xây dựng phần mềm quản lý minh bạch, theo thời gian thực. Từ đó, anh bắt đầu xây dựng đội ngũ cộng sự, nghiên cứu thêm về phần mềm, theo dõi các xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, ghi chép lại những “điểm nghẽn” mà mình phải đối mặt hàng ngày. Xâu chuỗi những trăn trở và nghiên cứu đó, câu hỏi liệu có thể dùng dữ liệu thời gian thực để theo dõi nhân công và công việc, thay vì làm thủ công dần có câu trả lời.

Vừa điều hành Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải, Đặng Phước Toàn và nhóm cộng sự gỡ dần những khó khăn trong quá trình xây dựng nền tảng. “Nam Hải chính là “phòng thí nghiệm” của chúng tôi. Chúng tôi kiểm tra từng bước, từ chấm công, phân ca đến báo cáo năng suất. Nếu bộ phận kỹ thuật, kế toán, người lao động chưa thấy ổn thì chúng tôi sẽ làm lại”, Toàn nói.

Ban đầu là một ứng dụng chấm công bằng GPS và QR, sau đó nền tảng được Toàn và đội ngũ cộng sự mở rộng thành hệ sinh thái quản trị từ nhân sự, phân ca, tính lương đến theo dõi hiệu suất, quản lý tài sản, vật tư, ca máy và tuyển dụng lao động.

Từ chỗ chỉ vận hành thí nghiệm nội bộ ở Nam Hải, hơn một năm nay, CheckNow chính thức “trình làng” nền tảng này và được nhiều DN trong ngành xây dựng, thi công hạ tầng nhiều tỉnh, thành trên cả nước lựa chọn với hàng ngàn tài khoản tải app.

Trợ lý số hiệu quả

Một trong những điểm mới nổi bật giúp nhiều DN cảm thấy thuận tiện hơn khi sử dụng sản phẩm CheckNow của Toàn và cộng sự là giá trị thực và sự minh bạch mà nền tảng mang lại.

CheckNow được xây dựng như một trợ lý số giúp các DN xây dựng và sản xuất giải quyết những khó khăn thường gặp như: khó theo dõi tiến độ, sai sót trong chấm công, thất thoát vật tư, vượt dự toán... Thay vì phụ thuộc vào máy chấm công và sổ sách thủ công, giờ DN chỉ cần một chiếc smartphone, toàn bộ dự án, nhân sự, ca làm, vật tư, tài sản đến tuyển dụng đều được quản lý trên một nền tảng duy nhất. Đồng thời, có thể tích hợp AI, định vị GPS và nhận diện khuôn mặt (Face ID) để tăng độ chính xác và tính minh bạch. Dữ liệu còn được cập nhật theo thời gian thực giúp chủ DN có thể thấy toàn cảnh vận hành ngay khi cần. Ngoài ra, hệ thống có thể tự tổng hợp báo cáo, giúp tiết kiệm chi phí cho DN.

Ông Nguyễn Văn Lãm, Giám đốc Công ty TNHH Nội thất Song Lãm, phường An Cựu, đơn vị đang sử dụng sản phẩm CheckNow cho biết, trước đây đội ngũ quản lý Công ty phải mất nhiều thời gian để tổng hợp danh sách nhân công, chấm công và xử lý báo cáo tiến độ. Từ khi sử dụng ứng dụng CheckNow, DN thuận tiện hơn rất nhiều, các sai sót về chấm công gần như được loại bỏ, giúp tiết kiệm thời gian, kiểm soát tốt tiến độ công trình. “Chúng tôi dự định sẽ sử dụng thêm các tính năng quản lý vật tư, thiết bị và kết nối tuyển dụng của hệ sinh thái CheckNow để phục vụ cho việc quản lý, điều hành trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Lãm nói.

Ở góc độ chuyên gia, ông Lý Đình Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia nhận xét, điểm nhấn của CheckNow nằm ở cách đội ngũ sáng lập, những người xuất thân từ ngành xây dựng đã nhìn thấy vấn đề thực tế và kiên trì biến chúng thành một giải pháp phù hợp cho DN vừa và nhỏ. Lợi thế của dự án đến từ sự thấu hiểu khách hàng và cách tiếp cận thân thiện, giúp các DN nhỏ, ít am hiểu về công nghệ vẫn có thể sử dụng dễ dàng trong các nghiệp vụ như chấm công, quản lý nhân sự, điều phối đội ngũ. “Nếu giữ được niềm tin, tình yêu nghề và kiên trì với sứ mệnh hỗ trợ DN nhỏ tiếp cận công nghệ, dự án này sẽ còn đi xa, không riêng lĩnh vực xây dựng mà còn có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực dịch vụ và sản xuất khác”, ông Quân khẳng định.

Chia sẻ về “đứa con tinh thần”, doanh nhân trẻ Đặng Phước Toàn cho biết, anh muốn đóng góp vào sự phát triển của DN thông qua năng lực kỹ thuật, quản lý và tư duy đổi mới. Đồng thời, xây dựng các nền tảng ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng và giáo dục, tạo thêm giá trị cho xã hội và cộng đồng DN.

Những ngày cuối năm, thành phố rộn ràng sắc xuân, câu chuyện với doanh nhân trẻ Đặng Phước Toàn giúp tôi cảm nhận một “sắc xuân” khác: Sắc xuân của đổi mới sáng tạo, của nhịp lao động được số hóa, của những DN tư nhân đang từng bước nâng chuẩn quản trị để vươn lên phát triển xứng tầm. Cũng từ những câu chuyện như thế, niềm tin về một thế hệ doanh nhân trẻ Huế dám nghĩ, dám làm, biết gắn khát vọng cá nhân với mục tiêu phát triển chung của thành phố trong giai đoạn mới đang dần hiện hữu.