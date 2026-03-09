Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội vượt mốc 21 triệu người

Ảnh minh họa nhandan.vn.

Kịp thời, đúng quy định với các chế độ an sinh cho người dân

Đến hết tháng 2/2026, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt khoảng 21,56 triệu người. Trong đó, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt khoảng 19,05 triệu người, tăng khoảng 143 nghìn người so với con số thực hiện năm 2025; số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt khoảng 2,51 triệu người.

Đây là thông tin được chia sẻ từ hội nghị giao ban, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cùng với đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 17,1 triệu người, tăng khoảng 119 nghìn người so với năm 2025. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 96,75 triệu người.

Với mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia và người thụ hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chú trọng chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại các địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Do đó, công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Lũy kế đến hết tháng 2/2026, toàn hệ thống đã giải quyết hưởng mới chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng cho khoảng 12.864 người, tăng khoảng 8,86% so với cùng kỳ năm 2025; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho khoảng 86.025 người, tăng khoảng 17,53%; hỗ trợ học nghề cho khoảng 2.468 người, tăng khoảng 49,67%.

Đáng chú ý, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số người giải quyết hưởng mới các chế độ bảo hiểm xã hội một lần giảm khoảng 23,63%, trong đó số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm khoảng 28,29%. Kết quả này cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường lao động, đồng thời phản ánh niềm tin của người lao động đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ quan trọng. Cụ thể như: Công văn số 340/BHXH-CSXH ngày 3/2/2026 thông báo hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện giải quyết và điều chỉnh mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; Công văn số 402/BHXH-CSXH ngày 11/2/2026 hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để quản lý và chi trả các chế độ liên quan.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với cơ quan bưu điện tổ chức chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 2 và tháng 3/2026 vào cùng kỳ chi trả tháng 2/2026, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Công tác chi trả này được đã được toàn hệ thống triển khai đồng bộ và hoàn thành chi trả cho khoảng 3,55 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng với tổng số tiền 44.730 tỷ đồng. Hoạt động chi trả bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh gọn, thuận lợi và an toàn theo đúng quy định.

Cụ thể, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân cho khoảng 3,13 triệu người hưởng ngay trong ngày 2 và 3/2/2026, với tổng số tiền 40.314 tỷ đồng. Đồng thời, hệ thống bưu điện chi trả bằng tiền mặt từ ngày 2 đến 10/2/2026 cho khoảng 415 nghìn người hưởng, với tổng số tiền 4.416 tỷ đồng.

Về lĩnh vực bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đồng thời tham mưu Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BTC ngày 10/2/2026 quy định trình tự, thủ tục giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nâng cao nhận thức và phát triển người tham gia

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chú trọng tới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người tham gia. Trong tháng 2/2026, cơ quan này đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 31 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai thống nhất trong toàn hệ thống, góp phần lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sâu rộng trong cộng đồng xã hội; từng bước nâng cao nhận thức và góp phần phát triển người tham gia ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Về định hướng trong thời gian tới, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính; chủ động triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp thu, phát triển người tham gia nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế nghiệp vụ; tổ chức tập huấn, triển khai các thông tư mới của Bộ Tài chính; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ; tiếp tục rà soát, nâng cấp hệ thống phần mềm nghiệp vụ; chủ động rà soát, nhận diện và có giải pháp giảm tải cho hệ thống phần mềm nghiệp vụ; xây dựng phương án nâng cấp, cải tiến phần mềm phù hợp với các thay đổi trong quy trình, quy chế nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội…

Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, toàn hệ thống nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính; thực hiện nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ, quy chế của Bộ Tài chính và hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phân công, phân nhiệm rõ ràng theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn với kiểm tra, giám sát; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

