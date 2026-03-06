Doanh nghiệp xuất khẩu chủ động ứng phó trước biến động tại Trung Đông

Không khí sản xuất tại Công ty CP Dệt may Huế những ngày đầu năm

Theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế

Qua nắm bắt tình hình của nhiều DN xuất khẩu trên địa bàn thành phố, xung đột tại khu vực Trung Đông hiện chưa tác động trực tiếp đến các đơn hàng đã ký kết. Tuy nhiên, các DN đều theo dõi sát diễn biến thị trường vì những biến động địa chính trị có thể ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động xuất, nhập khẩu.

Một trong những yếu tố được các DN đặc biệt quan tâm hiện nay là biến động giá dầu và chi phí vận tải quốc tế. Theo ông Nguyễn Xuân Tịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Da giầy Huế, nếu giá dầu tiếp tục tăng, chi phí logistics có thể tăng theo, qua đó làm gia tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của DN.

Bên cạnh yếu tố chi phí, các DN cũng theo dõi sát nguy cơ gián đoạn các tuyến vận tải quốc tế nếu xung đột kéo dài. Khi đó, thời gian vận chuyển hàng hóa có thể bị kéo dài, đồng thời phát sinh thêm chi phí lưu kho, vận chuyển và giao nhận, tác động đến tiến độ giao hàng của DN.

Bà Hà Thị Kiều Lang, Giám đốc Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế cho biết, các đơn hàng xuất khẩu của công ty sang thị trường Nhật Bản hiện vẫn được duy trì ổn định. Tuy nhiên, DN vẫn thường xuyên cập nhật thông tin về giá nhiên liệu, chi phí vận tải và tình hình các tuyến hàng hải quốc tế để chủ động điều chỉnh kế hoạch xuất hàng. Đồng thời, DN cũng duy trì trao đổi với đối tác nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh và hạn chế tác động từ những biến động khó lường của thị trường.

Theo ông Lê Hồng Long, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt may Phú Hòa An (KCN Phú Bài), trong bối cảnh thị trường thế giới thay đổi nhanh, khả năng dự báo đơn hàng ổn định của DN thường chỉ trong khoảng 3 tháng. Sau khoảng thời gian này, giá đơn hàng và nhu cầu thị trường có thể thay đổi tùy theo diễn biến kinh tế toàn cầu.

Một thay đổi đáng chú ý trong hoạt động thương mại quốc tế hiện nay là xu hướng đặt hàng của các đối tác cũng đang thay đổi. Nếu trước đây nhiều khách hàng thường ký đơn hàng từ sớm, thì hiện nay họ có xu hướng chờ tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho rồi mới đặt tiếp. Điều này khiến lượng đơn hàng trong một số thời điểm có thể biến động, đòi hỏi DN phải thường xuyên cập nhật thông tin thị trường để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Nâng cao năng lực nội tại và chủ động ứng phó

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, việc nâng cao năng lực nội tại và chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường đang trở thành yếu tố quan trọng giúp các DN duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2025, Công ty CP Dệt may Huế ghi nhận doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 190 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động đến nay. Kết quả này đạt được trong bối cảnh thị trường dệt may thế giới có nhiều biến động, song DN vẫn duy trì tăng trưởng nhờ tổ chức sản xuất linh hoạt và nâng cao hiệu quả quản trị.

Công nhân Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế chế biến mực xuất khẩu

Thực tế này cho thấy, trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu tác động từ nhiều yếu tố như biến động thương mại và chính sách thuế, những DN có năng lực tổ chức tốt, phản ứng nhanh với thay đổi của thị trường và đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng sẽ có cơ hội cải thiện đơn giá và hiệu quả kinh doanh.

Tại Công ty CP Dệt may Phú Hòa An, ông Lê Hồng Long cho biết, DN đang đầu tư thêm thiết bị tự động hóa, cải tiến công nghệ và tổ chức lại sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. “Việc nâng cao năng lực nội tại được xem là yếu tố quan trọng giúp DN giữ vững đơn hàng trong bối cảnh thị trường đầy biến động”, ông Long nói.

Theo ông Nguyễn Xuân Tịnh, DN cũng đang theo dõi sát những thay đổi về chính sách thương mại của các thị trường lớn để có phương án kinh doanh phù hợp. “Việc Mỹ tạm dừng áp dụng một số biện pháp thuế đối ứng đối với hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam đã tạo thêm dư địa cho DN trong quá trình đàm phán với đối tác. Do đó, DN đang tận dụng thời điểm này để trao đổi với khách hàng về giá cả và điều kiện đơn hàng, qua đó tìm kiếm những lô hàng có mức giá và điều kiện giao dịch thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu”, ông Tịnh nói.

Sở Công Thương cũng vừa có văn bản khuyến nghị các DN xuất, nhập khẩu và DN logistics trên địa bàn chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế.

Theo ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, trong bối cảnh giá dầu, chi phí vận tải quốc tế và một số yếu tố đầu vào có khả năng biến động, DN cần chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt nhằm hạn chế rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu.

Sở Công Thương khuyến nghị các DN cần đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, chú trọng các điều khoản về logistics, vận chuyển, giao nhận và bảo hiểm khi ký kết hợp đồng xuất, nhập khẩu. Đồng thời, xây dựng các phương án phòng ngừa rủi ro trong thương mại quốc tế.

Các DN cũng được khuyến nghị tích cực tìm kiếm đơn hàng mới, mở rộng thị trường và tận dụng cơ hội từ sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Sở Công Thương cũng đề nghị các DN thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình xuất, nhập khẩu, những khó khăn, vướng mắc phát sinh để cơ quan quản lý kịp thời nắm bắt, hỗ trợ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ”, ông Sơn chia sẻ.