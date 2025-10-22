Doanh nghiệp Huế vượt lũ đứng dậy, giữ vững nhịp sản xuất

Quán bánh ép Gia Di tất bật phục vụ khách sáng 2/11

Trở lại guồng quay sau lũ

Ngày 2/11, hai cơ sở của Công ty TNHH Tukcha bánh ép Gia Di, trên đường Phùng Chí Kiên và đường Nguyễn Huệ đồng loạt mở cửa trở lại. Mùi bánh ép, mùi bún đậu mắm tôm thơm lừng hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của nhân viên khiến không gian quán nhỏ như hồi sinh sau nhiều ngày chìm trong nước lũ.

Bà Lê Thị Di, nhà sáng lập thương hiệu bánh ép Gia Di cho biết: “Cả hai cơ sở đều bị ngập nặng, trong đó cơ sở Phùng Chí Kiên nước dâng hơn 1 mét, còn cơ sở Nguyễn Huệ ngập khoảng 70cm. Toàn bộ hệ thống tủ đông, tủ mát, máy tính, thiết bị bảo quản thực phẩm đều bị hư hỏng”. Tổng thiệt hại ước khoảng 200 - 300 triệu đồng, trong đó cơ sở Nguyễn Huệ gần như mất sạch hàng hóa, còn tại Phùng Chí Kiên cứu được khoảng 20 - 30% lượng hàng nhờ có nhiều tầng để đưa đồ lên cao.

“Chúng tôi kê cao hàng hóa từ sớm nhưng nước lên quá nhanh, đẩy cả tủ lạnh nặng hàng trăm ký đổ xuống. Hầu hết thiết bị điện tử đều hư hỏng”, bà Di chia sẻ. Ngay khi nước rút, doanh nghiệp lập tức huy động nhân viên dọn dẹp, khử khuẩn, thuê thợ sửa chữa, thay mới thiết bị, kiểm tra hệ thống điện để kịp thời phục vụ khách.

Bà Lê Thị Nhung, quản lý hệ thống quán nói thêm: “Nước rút đến đâu, anh em lao vào làm đến đó. Mỗi người một việc - người lau bàn, người cọ bếp, người gom rác. Ai cũng ướt nhẹp nhưng vẫn cười, chỉ mong quán sớm mở cửa lại”. Dù 70% thiết bị và hàng hóa bị hư hỏng, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, toàn bộ đội ngũ đã kịp phục hồi mặt bằng, làm vệ sinh và sẵn sàng đón khách trở lại ngay trong ngày 2/11.

Trong gian bếp nhỏ, bếp trưởng Nguyễn Hồng Hạnh tất bật kiểm tra khu chế biến, hướng dẫn nhân viên chuẩn bị nguyên liệu cho buổi phục vụ sáng. Bà nhớ lại: “Chiều 31/10 nước rút là chúng tôi chèo ghe xuống quán, làm đến tối muộn. Mệt nhưng vui vì thấy quán sống lại. Giờ đây, nhìn bếp đỏ lửa, tiếng chảo xèo vang lên, ai nấy đều thấy bao nhọc nhằn đã được đền đáp”, bếp trưởng Hồng Hạnh chia sẻ.

Đến 11 giờ sáng 2/11, tại khu kho đông trên đường Mạc Đĩnh Chi (TP. Huế) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Linh Vy, không khí làm việc vẫn tất bật. Tiếng máy bơm, tiếng kéo hàng cùng những bước chân hối hả hòa lẫn mùi khử khuẩn, mùi nhựa lạnh - tất cả như báo hiệu ngày trở lại của một guồng sản xuất đang dần hồi sinh.

Giám đốc Trần Thị Ánh Vy cho biết, công ty được thành lập năm 2018, chuyên cung cấp và bảo quản thực phẩm đông lạnh phục vụ xuất khẩu. Sáu năm hoạt động, chưa bao giờ bà chứng kiến thiệt hại nặng như lần này. “Từ trước đến nay khu vực này chưa từng ngập, vậy mà nước dâng nhanh đến tận cabin xe tải, tràn cả vào kho. Trong 24 tấn hàng, có hơn 17 tấn phải tiêu hủy”, bà Vy chia sẻ.

Kho lạnh cùng hệ thống máy nén, thiết bị điện và tủ bảo quản đều hư hỏng nặng. Ngay khi nước vừa rút, doanh nghiệp đã huy động toàn bộ nhân viên dọn dẹp, lau chùi bùn đất, tháo máy sấy khô, gọi thợ sửa chữa, vừa làm vừa kiểm đếm thiệt hại. Để khắc phục tạm thời, doanh nghiệp đã chuyển phần hàng còn giữ được về kho đông tạm tại khu vực Thuận An, nhờ sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ thành phố và các đơn vị đối tác. “Suốt mấy hôm nay, chúng tôi làm liên tục, từ sáng đến tối. Đến sáng nay, cơ bản đã khắc phục xong, sẵn sàng trở lại guồng sản xuất, kinh doanh”, bà nói.

Cuộc trò chuyện với chúng tôi liên tục bị ngắt quãng, bởi doanh nhân trẻ Ánh Vy vừa nói vừa điều phối công việc, theo dõi tiến độ giao hàng cho khách. “Khó khăn thì nhiều, nhưng chúng tôi không để khách bị gián đoạn. Lúc này, không nghĩ đến lợi nhuận - chỉ mong phục vụ chu đáo, giữ chữ tín và niềm tin với đối tác”, bà Vy cho biết.

Nhân viên bánh ép Gia Di thao tác phục vụ khách hàng trên hệ thống bán hàng điện tử sáng 2/11

Chung tay khôi phục sau lũ

Ở một hướng khác của nền kinh tế, công nghệ - lĩnh vực vốn ít chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, cũng phải gồng mình vượt lũ. Ông Lê Văn Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần iPOS.vn, chi nhánh TP. Huế cho biết, nước tràn vào văn phòng làm hỏng hàng loạt máy tính, bo mạch và thiết bị nguồn. Đặc biệt, hàng chục khách hàng là các quán cà phê, nhà hàng sử dụng phần mềm iPOS.vn cũng bị ngập sâu, khiến toàn bộ hệ thống bán hàng tạm tê liệt. “Phần mềm vẫn hoạt động nhờ lưu trữ đám mây, nhưng nếu mất điện, mất máy thì cửa hàng cũng không thể vận hành”, ông Việt nói.

Ngay sau khi nước rút, iPOS.vn Huế đã cử đội kỹ thuật đến từng cơ sở khách hàng hỗ trợ miễn phí, cho mượn thiết bị tạm, thay linh kiện, cài đặt lại phần mềm để quán sớm hoạt động trở lại. Với trường hợp cần mua mới, công ty bán theo giá gốc, không tính lợi nhuận.

Theo ông Việt, đợt lũ này là bài kiểm tra thực tế về năng lực ứng phó rủi ro và tinh thần đồng hành của DN công nghệ: “Không chỉ cứu thiết bị, chúng tôi đang giữ lại dữ liệu, giữ lại nhịp sống số của hàng trăm cơ sở kinh doanh trên địa bàn”.

Bà Lê Thị Kim Hằng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP. Huế cho biết gần như các doanh nghiệp hội viên đều bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là các cơ sở sản xuất và dịch vụ. Tuy vậy, cộng đồng doanh nhân trẻ đang nhanh chóng chủ động khắc phục, dọn dẹp, sửa chữa để sớm ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh. “Đội ngũ doanh nhân trẻ hiểu rằng, chỉ khi DN đứng dậy, việc làm cho người lao động mới được giữ vững, kinh tế địa phương mới sớm phục hồi”, bà Hằng nhấn mạnh.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Huế đã phát động chương trình hỗ trợ khẩn cấp đối với người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng do mưa lũ, phối hợp với các hội ngành nghề và doanh nghiệp hội viên để triển khai đồng bộ. Các doanh nghiệp được đề nghị rà soát, lập danh sách NLĐ gặp khó khăn, đặc biệt là những trường hợp thuộc hộ nghèo, nhà bị ngập sâu, tài sản hư hỏng, mất việc làm tạm thời… để kịp thời tiếp nhận hỗ trợ. Trên cơ sở đó, Hiệp hội tổ chức kết nối, vận động nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp hội viên và đối tác, hình thành quỹ hỗ trợ phục hồi sản xuất - an sinh doanh nghiệp, nhằm vừa giúp NLĐ sớm ổn định đời sống, vừa tạo điều kiện để các đơn vị sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những ngày đầu tháng 11, dấu vết thiên tai vẫn còn, nhưng trong các quán nhỏ, xưởng lớn, văn phòng công nghệ - guồng quay đã khởi động lại. Tiếng máy sấy, tiếng bàn phím, tiếng rì rào của bếp lò, tất cả hòa thành bản nhạc hồi sinh.