Hơn 30 doanh nghiệp Huế tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025

Các sản phẩm OCOP 3-5 sao của TP. Huế được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ (Ảnh Nguyên Thảo)

Tham gia sự kiện có hơn 20 sản phẩm của nhiều ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn thành phố Huế. Tất cả được bố trí trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong cụm gian hàng chung tại khu vực Hall 6 với diện tích 200m², nơi khách hàng, đối tác, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm hiểu sản phẩm tiêu biểu đặc trưng, thế mạnh của Huế. Điển hình, như: Sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm công nghiệp ngoài khu công nghiệp, hàng tiêu dùng có tiềm năng xuất khẩu. Ngoài ra còn có các sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực; đặc biệt điểm nhấn là bộ sưu tập áo dài qua các thời kỳ, từ ngũ thân xưa đến các thiết kế hiện đại, thể hiện sự giao thoa giữa di sản và thời trang đương đại.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, việc tham gia hội chợ sẽ mang đến cơ hội rất lớn, giúp sản phẩm của doanh nghiệp Huế tiếp cận khách hàng, tạo kênh xúc tiến thương mại hiệu quả, tìm kiếm đối tác đầu tư, thúc đẩy hợp tác, hình thành chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ. Qua đó kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế.

Sản phẩm dầu tràm Huế tham gia tại hội chợ Mùa Thu Hà Nội năm 2025 (Ảnh Nguyên Thảo)

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I, năm 2025 diễn ra từ ngày 25/10 - 4/11 với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành Trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, quốc tế; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Dự kiến, trong thời gian diễn ra sự kiện, bình quân mỗi ngày hội chợ đón khoảng 500 nghìn lượt khách tham quan, giao dịch.