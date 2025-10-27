  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 27/10/2025 11:42

Hơn 30 doanh nghiệp Huế tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025

HNN.VN - Sáng 27/10, thông tin từ lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu năm 2025 đang diễn ra tại Hà Nội, hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hiệp hội ngành hàng trên địa bàn thành phố Huế tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện.

Sở hữu trí tuệ - Chìa khóa nâng tầm sản phẩm HuếKý kết đưa sản phẩm thanh trà Thủy Biều vào siêu thịĐưa sản phẩm Huế tham gia vào chuỗi cung ứngGắn khoa học công nghệ với phát triển sản phẩm chủ lực địa phương

Các sản phẩm OCOP 3-5 sao của TP. Huế được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ (Ảnh Nguyên Thảo) 

Tham gia sự kiện có hơn 20 sản phẩm của nhiều ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn thành phố Huế. Tất cả được bố trí trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong cụm gian hàng chung tại khu vực Hall 6 với diện tích 200m², nơi khách hàng, đối tác, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm hiểu sản phẩm tiêu biểu đặc trưng, thế mạnh của Huế. Điển hình, như: Sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm công nghiệp ngoài khu công nghiệp, hàng tiêu dùng có tiềm năng xuất khẩu. Ngoài ra còn có các sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực; đặc biệt điểm nhấn là bộ sưu tập áo dài qua các thời kỳ, từ ngũ thân xưa đến các thiết kế hiện đại, thể hiện sự giao thoa giữa di sản và thời trang đương đại.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, việc tham gia hội chợ sẽ mang đến cơ hội rất lớn, giúp sản phẩm của doanh nghiệp Huế tiếp cận khách hàng, tạo kênh xúc tiến thương mại hiệu quả, tìm kiếm đối tác đầu tư, thúc đẩy hợp tác, hình thành chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ. Qua đó kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế.

Sản phẩm dầu tràm Huế tham gia tại hội chợ  Mùa Thu Hà Nội năm 2025  (Ảnh Nguyên Thảo)

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I, năm 2025 diễn ra từ ngày 25/10 - 4/11 với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành Trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, quốc tế; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Dự kiến, trong thời gian diễn ra sự kiện, bình quân mỗi ngày hội chợ đón khoảng 500 nghìn lượt khách tham quan, giao dịch.

Song Minh
 Từ khóa:
hội chợkết nốihợp táckinh doanhsản xuấthà nộinăm 2025
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao 300 suất quà cho người dân vùng ngập lụt Phú Lộc

Chiều 26/10, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp đoàn thiện nguyện chùa Hương Liên (xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị) và Niệm phật đường Phước Sơn (xã Phú Lộc) trao quà cho người dân thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn.

Trao 300 suất quà cho người dân vùng ngập lụt Phú Lộc
Công ước Hà Nội: Từ ký kết tới hành động toàn cầu

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng - văn kiện toàn cầu đầu tiên của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý chung đối phó với các mối đe dọa trên không gian mạng - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quản trị kỹ thuật số toàn cầu.

Công ước Hà Nội Từ ký kết tới hành động toàn cầu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top