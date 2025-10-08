Kiểm tra, giám sát - “Thanh bảo kiếm” giữ vững kỷ cương của Đảng

Nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra các cấp luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát

Khách quan, công tâm trong xử lý vi phạm

Ngay sau khi phát hiện vụ việc chặt hạ rừng phòng hộ ven biển tại xã Quảng Công (cũ), nay là phường Phong Quảng, UBKT Thành ủy Huế đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả xác định vụ việc xảy ra tại thôn An Lộc, lô 152, 161, khoảnh 1, tiểu khu 89, với tổng diện tích rừng bị khai thác 3,1416ha; trong đó rừng phòng hộ 2,5843ha và rừng sản xuất 0,5573ha.

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, UBKT Thành ủy đã đề nghị thi hành kỷ luật 1 TCĐ, 4 ĐV và kiểm điểm trách nhiệm 3 ĐV có liên quan. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, xử lý kỷ luật 1 ĐV; UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật 1 TCĐ và 1 ĐV; Đảng ủy phường Phong Quảng thi hành kỷ luật 2 ĐV và kiểm điểm 3 ĐV khác.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại một số dự án, gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty Tiến bộ Quốc tế AIC..., UBKT Thành ủy đã kịp thời phát hiện sai phạm, thi hành kỷ luật khiển trách 2 TCĐ, cảnh cáo 1 ĐV; Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật khiển trách 1 ĐV.

Ông Hoàng Nhất Đông, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy Huế cho biết: “Việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với TCĐ và ĐV được thực hiện công minh, chính xác, kịp thời; vừa nghiêm khắc, vừa mang tính giáo dục, răn đe, giúp tổ chức và cá nhân nhận rõ khuyết điểm để sửa chữa, tiến bộ”.

Theo số liệu của UBKT Thành ủy, nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.670 TCĐ và 16.939 ĐV (tăng 34 TCĐ và 1.114 ĐV so với nhiệm kỳ trước); qua kiểm tra, phát hiện 75 TCĐ và 100 ĐV có khuyết điểm, vi phạm, trong đó 3 ĐV vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát 2.707 TCĐ và 13.159 ĐV (tăng 86 TCĐ, 3.305 ĐV so với nhiệm kỳ trước); qua đó, phát hiện 66 TCĐ và 101 ĐV có dấu hiệu vi phạm, song chưa đến mức chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp cũng giám sát 1.889 TCĐ và 1.940 ĐV; qua đó phát hiện 118 TCĐ và 75 ĐV có khuyết điểm, góp phần giúp các tổ chức, cá nhân kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Nhiều nhiệm vụ đặt ra đối với UBKT Thành ủy và UBKT các cấp trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy kiểm tra các cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, bảo đảm phẩm chất, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tính chiến đấu cao.

Bà Phạm Thị Minh Huệ, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy cho biết: “Chúng tôi luôn chủ động nắm chắc tình hình ở những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có dấu hiệu vi phạm; đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ, ĐV chủ chốt và những người trong diện quy hoạch tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan thanh tra, nội chính, công an… để phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời sai phạm; đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng quy định”.

Tại hội nghị tổng kết công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh: “Cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh, chỉ đạo công tác KTGS một cách bản lĩnh, chủ động, linh hoạt; giữ nghiêm kỷ cương, nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đánh giá đúng năng lực cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Đồng chí Phạm Đức Tiến cũng lưu ý việc tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, thực sự công tâm, khách quan, liêm chính; chú trọng luân chuyển cán bộ kiểm tra giữa các ngành, các cấp, tạo điều kiện rèn luyện, trưởng thành toàn diện.

Công tác KTGS không chỉ là công cụ để phát hiện, xử lý sai phạm, mà còn là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, góp phần củng cố tổ chức, giáo dục, răn đe và giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.