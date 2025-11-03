Phong Dinh sống chung với lũ

Công an viên Lê Phước Quốc bám trụ, giúp dân TDP Phú Lộc kê đồ đạc trong những ngày ngập lũ

Lũ chồng lũ, ngập dài ngày

Con đường dẫn vào TDP Phú Lộc và Ma Nê vẫn chìm sâu trong nước. Từ xa chỉ thấy những mái nhà thấp thoáng giữa nền trời xám và mặt nước loang loáng. Chiếc xuồng máy của công an phường do anh Lê Phước Quốc - công an viên đứng mũi đưa tôi đến TDP Phú Lộc. Vừa đến nơi tôi thấy một vài người dân vẫn đi lại bằng ghe, chuyền tay nhau từng bó rau, mớ cá. Một số khác đứng trên các bậc thềm nhà cao cười nói giữa cảnh nước ngập quanh nhà. Nhiều ngôi nhà phía sau nước ngập lên gần cửa sổ đã sơ tán lên chỗ cao từ những ngày trước. “Mấy năm nay, cứ đến mùa mưa là chuẩn bị xuồng ghe, lương thực, nước uống trước sinh hoạt trên tầng hai, hoặc trên tra (gác) dưới nóc nhà”, anh Lê Phước Quốc vừa đẩy thuyền vào trú khu vực an toàn ở TDP Phú Lộc.

“Gần 10 ngày qua, nước lên xuống 3 lần nhưng vẫn không thấy mặt đường, người dân như bị cô lập. Nhờ chính quyền quan tâm, cứu trợ sớm nên bà con yên tâm hơn nhiều”, bà Hoàng Thị Hương (62 tuổi, TDP Phú Lộc, Phong Dinh) nói.

Những ngày qua, các lực lượng địa phương từ phường đến thành phố thường xuyên kết nối thông tin và trực tiếp về nắm tình hình hơn 300 hộ dân ở đây để hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước uống, thuốc men. Nhiều hội đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm gần xa cũng trực tiếp đến trao quà người dân vùng ngập lũ.

Tại khu vực Ma Nê, cách TDP Phú Lộc chừng 1km theo đường chim bay, thời điểm này nơi nước còn ngập hơn 0,5m, có nơi gần 1m nhưng hơn 60 hộ dân, gần 230 nhân khẩu vẫn kiên trì bám trụ. Nhiều nhà ở đây đã xây hai tầng hoặc làm gác cao nên việc nấu ăn, sinh hoạt đảm bảo. Anh Trần Văn Trường, Trưởng TDP Ma Nê cho biết: "Lũ đã chồng lũ, nước ngập dài ngày, cuộc sống khó khăn hơn ngày thường nhưng bà con ở đây tìm cách thích ứng, sống chung với thiên tai, lũ lụt… Với người Phong Dinh, chuyện “đi ghe thay xe” không còn xa lạ trong mùa lũ. Họ hiểu rằng, sống ở vùng trũng, mỗi mùa mưa là một lần thử thách nhưng cũng là dịp để gắn kết, chia sẻ.

Người dân Phú Lộc, Ma Nê (Phong Dinh) chọn vị trí cao để gửi xe máy trong những ngày lũ

Cùng người dân vượt khó

Hệ thống hạ tầng, đặc biệt là giao thông nội vùng, kênh thoát nước và nhà chống lũ vẫn chưa đồng bộ nên ở Phong Dinh, nước dâng nhanh từ thượng nguồn sông Ô Lâu khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, ngập sâu. Ngoài khu vực Phú Lộc, Ma Nê còn có TDP Tân Bình, Đông Phú, Siêu Quần, Hoà Viện tại xã Phong Bình (cũ), hay TDP Niêm, Thuận Hòa ở phường Phong Hòa trước đây chịu chung cảnh.

Chờ xuồng đưa những phần quà từ tiếp tế lương thực cho bà con, anh Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh bày tỏ, thiệt hại do ảnh mưa lũ về diện tích nuôi trồng thủy sản, ruộng lúa, kênh mương, cầu cống đường giao thông ở địa phương khá lớn nhưng chưa thống kê cụ thể. Thời điểm này, quan trọng nhất là lo cho người dân vùng lũ an toan về tính mạng, không để thiếu ăn, nước uống, dầu đèn thắp sáng…

Anh Nguyễn Văn Phú, một người dân TDP Nhất Phong, Phong Dinh chia sẻ: Thời gian gần đây, không riêng ở phường Phong Dinh dù đã được đầu tư nâng cấp hạ tầng, nhất là đường giao thông, nhưng hiện nay còn nhiều khu vực hễ mưa lớn là ngập, chuyện sinh hoạt rất khó khăn. Mong chính quyền và Nhà nước quan tâm hơn, có chính sách lâu dài để người dân đi lại thuận lợi hơn.

Lãnh đạo phường Phong Dinh chuẩn bị hàng hóa hỗ trợ cho người dân Phú Lộc chiều 4/11

Mong ngóng của Nguyễn Văn Phú chưa hề cũ. Bởi chỉ khi hạ tầng được đầu tư bài bản từ đường chính đến đường phụ và hệ thống tiêu thoát lũ, các khu dân cư cao ráo, người dân mới an cư, lạc nghiệp. Ngoài ra, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình “nhà chống lũ” phù hợp điều kiện từng địa bàn cũng cần được chú trọng hơn.

Thực tế, nhiều ngôi nhà được hỗ trợ trước đây theo chương trình an sinh đã phát huy hiệu quả, giúp các gia đình nghèo bảo toàn tài sản, tránh rủi ro trong những đợt lũ vừa qua. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần sớm quy hoạch lại các khu dân cư có nguy cơ ngập sâu hàng năm, từng bước di dời dân đến nơi cao, an toàn hơn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp hiện nay, lượng mưa lớn bất thường và tần suất lũ tăng cao với những vùng trũng như Phong Dinh sẽ là nơi chịu nhiều ảnh hưởng. Do đó, các phương án trên là cách “chống lũ” thực sự, để mỗi mùa mưa về, người dân ở đây không còn thấp thỏm lo toan, an tâm sống và sản xuất ngay trên mảnh đất mình gắn bó bao đời.