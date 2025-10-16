Nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp Huế

Giới thiệu sản phẩm tinh dầu cho khách hàng

Khẳng định giá trị dầu tràm Huế

Tại vùng gò đồi phường Kim Long, hàng chục hec-ta cây tràm gió non tơ đang reo mình trong gió, báo hiệu một mùa tinh dầu bội thu. Ít ai biết, phía sau những giọt tinh dầu thơm dịu kia là cả một hành trình đầy tâm huyết, kiên trì của tập thể kỹ sư, thạc sĩ thuộc Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong.

“Tràm gió Huế từ lâu đã là mặt hàng dược liệu truyền thống quen thuộc, gắn với sinh kế của hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt, thiếu kiểm soát những năm qua khiến thị trường xuất hiện không ít sản phẩm pha trộn, kém chất lượng, làm giảm uy tín của tinh dầu tràm Huế”, ông Ngô Thanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong chia sẻ. Từ trăn trở đó, tập thể kỹ sư đã bắt tay vào một hành trình chưa từng có là xây dựng chuỗi quy trình khép kín, từ nuôi cấy mô đến sản phẩm tinh dầu tràm gió đạt chuẩn FSC quốc tế.

Từ khâu xử lý mẫu để khử trùng, nhóm nghiên cứu đã kiên trì thử nghiệm nhiều bước nhằm hoàn thiện quy trình nhân giống tràm gió bằng phương pháp nuôi cấy mô (in vitro). Nhóm đã kích thích hình thành chồi non, rồi tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của rễ. Nhờ quy trình chuẩn hóa, chỉ hơn một năm, nhóm đã tạo ra hơn 111.000 cây mầm tràm gió trong phòng thí nghiệm. Sau đó, các cây mầm được đưa ra vườn ươm để chăm sóc, thuần dưỡng thành cây con khỏe mạnh, trước khi trồng đại trà ngoài tự nhiên.

Tại mô hình trồng tràm gió ở phường Kim Long, tỷ lệ cây sống đạt 97,7%, sản lượng tinh dầu bình quân hơn 30 lít/ha/năm. Phân tích bằng sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) cho thấy, tinh dầu đạt chuẩn quốc tế về độ tinh khiết và hàm lượng hoạt chất. Đây là tinh dầu đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận FSC (chứng nhận quốc tế về quản lý rừng bền vững), đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường quốc tế khó tính.

Không chỉ nâng tầm thương hiệu dầu tràm Huế, sáng kiến còn giảm giá thành giống từ 2.580 đồng xuống 1.560 đồng/cây, giúp nông dân dễ tiếp cận nguồn giống chất lượng. Quy trình sử dụng phân hữu cơ vi sinh, giảm hóa chất, góp phần bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Từ một sản phẩm nông nghiệp dễ bị làm giả, dầu tràm Huế từng bước được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu bài bản và có cơ hội mở rộng thị phần ra thị trường toàn cầu. Sáng kiến này đã đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố năm 2024.

Giấc mơ màng tang

Nếu câu chuyện của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong mang dáng dấp của một công trình khoa học - kỹ thuật công phu, thì hành trình của Công ty TNHH SX TM DV Bạch Mã Herbals lại gợi lên hình ảnh một start-up bản địa tràn đầy nhiệt huyết và sự nhạy bén với thị trường.

“Cây màng tang trước đây ở vùng đệm Bạch Mã người dân thường chặt làm củi, dùng quả làm gia vị. Nhưng ít ai biết, trong quả có tới 38 - 43% tinh dầu, thành phần chính là citral - nguyên liệu tổng hợp vitamin A và nhiều hợp chất quý”, bà Lê Thị Như Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Bạch Mã Herbals cho hay.

Từ năm 2022, Bạch Mã Herbals bắt đầu nghiên cứu, chiết xuất tinh dầu màng tang và phát triển thương hiệu Olitsea. Công ty đã xây dựng được vùng nguyên liệu 1,5ha tại xã Lộc An, áp dụng công nghệ chưng cất hơi nước hiện đại để tối ưu sản lượng và đang lên kế hoạch mở rộng thành 10ha, hỗ trợ cây giống và bao tiêu sản phẩm cho bà con.

Chỉ sau một thời gian ngắn, công ty đã chưng cất được 1.000 lít tinh dầu thành phẩm, đưa ra thị trường dòng sản phẩm tinh dầu màng tang chống muỗi Bạch Mã dành cho em bé, phân phối tới 720 cửa hàng trong chuỗi cửa hàng “Con Cưng” trên toàn quốc, đạt doanh thu bước đầu khoảng 1 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, hiện công ty đang chuẩn bị cho ra đời cao xoa bóp màng tang Bạch Mã dành cho mẹ bầu và sau sinh, đồng thời hướng tới xuất khẩu sang Nhật Bản.

“Chúng tôi mơ về những đồi màng tang xanh ngát ở Phú Lộc, nơi bà con không phải vào rừng khai thác, mà trồng cây dược liệu để làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê mình”, bà Quỳnh nói. Đề tài “Tinh dầu màng tang Bạch Mã” từng đoạt giải Nhì Cuộc thi đổi mới sáng tạo thành phố năm 2024.

Hai sáng kiến với hai cách tiếp cận khác nhau, song cùng thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong của các DN. Cả hai đều hướng tới mục tiêu nâng giá trị sản phẩm bản địa, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tạo việc làm tại địa phương. Cuối tháng 8 vừa qua, hai sáng kiến này đại diện cho DN Huế tham gia Ngày hội “Lao động sáng tạo toàn quốc”, do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức.

Ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, các sáng kiến của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong và Bạch Mã Herbals cho thấy, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” đang tạo hiệu ứng rõ rệt trong cộng đồng DN.

Cũng theo ông Lê Minh Nhân, năm 2024, toàn thành phố có 2.964 sáng kiến, công trình, phần việc được công nhận, mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Để lan tỏa các công trình, sáng kiến này, các cấp công đoàn luôn chú trọng đổi mới cách thức triển khai, tăng cường phát hiện, biểu dương và hỗ trợ những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.