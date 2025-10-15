  • Huế ngày nay Online
Cán bộ phường Dương Nỗ giúp dân vượt lũ

HNN.VN - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, từ chiều đến tối 22/10, cán bộ phường Dương Nỗ lập chốt, hỗ trợ đưa người dân vượt qua vùng ngập.

Học sinh toàn thành phố nghỉ học để phòng tránh bão số 12Hơn 1.000 tàu cá vào bờ trú bão Chủ động ứng phó với bão số 12 (FENGSHEN) và mưa lớn

 Phường Dương Nỗ sử dụng xe tải chuyên dụng chở miễn phí người dân và xe máy qua vùng ngập

Cán bộ phường Dương Nỗ đã túc trực tại các điểm xung yếu, đặc biệt là khu vực gần ngã ba đường dẫn về đập Thảo Long để giúp đỡ người dân đi qua vùng ngập an toàn. Tại đây, lực lượng địa phương lập chốt, sử dụng xe tải chuyên dụng để chở miễn phí người dân và xe máy qua vùng ngập, ưu tiên đón trước phụ nữ, người già và trẻ em. 

Chính quyền địa phương đã cử cán bộ thống kê và đến từng nhà vận động 8 phụ nữ mang thai sắp sinh cùng 18 người mắc bệnh nền di chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Huế để chờ sinh và điều trị, đảm bảo an toàn trước khi nước lũ dâng cao.

Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết, để ứng phó với bão số 12 và tình hình mưa lũ kéo dài, địa phương đã chủ động rà soát, lập danh sách các hộ dân cần sơ tán, đặc biệt là người yếu thế. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường được phân công phụ trách theo từng khu vực, bám sát thực tế để chỉ đạo kịp thời. Ngoài các phương tiện của UBND phường và Đội Quản lý đô thị, địa phương còn huy động xe ben của người dân, 5 ca nô và 4 thuyền nhôm gắn máy sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

MINH HIỀN
