Cơ hội để doanh nghiệp Huế tìm kiếm thị trường

Không gian trưng bày với chủ đề “Tinh hoa Huế - Kết nối di sản và sáng tạo”

Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, hội chợ có quy mô diện tích hơn 130.000 m2 với 5 phân khu chủ đề, gần 3.000 gian hàng, khu văn hóa - ẩm thực của 34 địa phương cùng các chương trình nhạc hội, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Sự kiện quy tụ 34 tỉnh, thành phố, các bộ ngành, trên 2.500 tổ chức và doanh nghiệp trong nước, quốc tế đến tham quan, trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Trong khuôn khổ hoạt động, doanh nghiệp thành phố Huế tham dự với gian trưng bày rộng 250m² chủ đề “Tinh hoa Huế - Kết nối di sản và sáng tạo”. Không gian được chia thành 4 khu vực chính, được sắp xếp liên hoàn, dẫn dắt người xem từ di sản, hiện tại và tương lai sáng tạo.

Trong đó, khu vực “Dấu ấn Cố đô” là nơi tiếp đón đại biểu và khách tham quan, bố trí bàn ghế, màn hình LED trình chiếu hình ảnh Huế, tiềm năng xúc tiến đầu tư, thương mại. Đồng thời dành một khoảng không gian “check-in” mang đậm dấu ấn Huế: cổng tre, phên nứa, hoa sen, hoa cúc, tà áo dài tím... giúp du khách lưu giữ ấn tượng đẹp về văn hóa và con người Huế.

Khu vực “Tinh hoa làng nghề” trưng bày, triển lãm giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm làng nghề truyền thống, phản ánh nét tinh tế, khéo léo và chiều sâu văn hóa của vùng đất, con người Huế. Khu vực “Huế - sáng tạo, kết nối và lan tỏa” trưng bày, triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc sản, OCOP, sản phẩm công nghiệp, thương mại, cùng các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng và có thế mạnh của thành phố Huế.

Khu vực trình diễn nghề và quảng diễn văn hóa Huế được thiết kế theo hướng mở, tạo sự giao hòa giữa nghệ nhân, sản phẩm và du khách, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn “hồn Huế” qua bàn tay tài hoa của người thợ và những câu chuyện về các làng nghề truyền thống. Tại đây sẽ diễn ra các tiết mục quảng diễn văn hóa và ẩm thực đặc sắc như: Trình diễn pha trà ướp sen, làm bánh lọc Huế, pha cà phê muối, cùng các hoạt động làm hoa giấy, vòng sen, hương trầm, trình diễn áo dài truyền thống,… tạo nên không gian đậm đà bản sắc Cố đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đồng hành cùng doanh nghiệp tại Hội chợ

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế khẳng định, Hội chợ mùa Thu năm 2025 là kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu. Qua đó, Trung tâm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, mở rộng và phát triển thị trường cho các sản phẩm đặc sản, OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống; sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, thế mạnh.

Huế ngày nay Online gửi đến bạn đọc những hình ảnh được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế ghi nhận các hoạt động của doanh nghiệp thành phố Huế tại Hội chợ mùa Thu năm 2025.

Một góc không gian trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Huế

Khu vực trình diễn nghề và quảng diễn văn hóa Huế

Khu vực giới thiệu sản phẩm làng nghề và check-in cho du khách

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến khách tham quan

Các sản phẩm của doanh nghiệp Huế thu hút rất đông khách đến tham quan và mua sắm

Nghệ nhân hướng dẫn em nhỏ làm gốm



Các sản phẩm áo dài truyền thống Huế được trưng bày, giới thiệu