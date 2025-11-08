Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Cầu vượt cửa biển Thuận An sắp đến ngày hoàn thành. Ảnh: Bảo Châu

Kịp thời bổ sung vốn

Kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh (nay là thành phố) thông qua tại Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 và được UBND tỉnh (nay là thành phố) giao tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 29/10/2021. Nhiều DA quan trọng có sức lan tỏa đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, trong đó phải kể đến dự án (DA) Tuyến đường bộ ven biển đoạn và cầu qua cửa Thuận An, DA đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, các DA chỉnh trang đô thị, phòng, chống thiên tai…

Theo đánh giá từ Sở Tài chính, trong gần 5 năm thực hiện, thành phố đã xác định được một số DA có tiến độ triển khai chậm, không có khả năng sử dụng hết số vốn trung hạn được giao; một số nhiệm vụ, DA đã hoàn thành, không còn nhu cầu vốn và kịp thời bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA trọng điểm, cấp bách, có khả năng giải ngân tốt. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn ĐTC, trong tháng 10 vừa qua, UBND thành phố cũng đã trình HĐND thành phố điều chỉnh kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Các dự án chỉnh trang dọc sông Hương góp phần tạo diện mạo cảnh quan đô thị

Theo đó, UBND thành phố điều chỉnh giảm 19 tỷ đồng kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với DA Tuyến đường bộ ven biển đoạn và cầu qua cửa Thuận An để ưu tiên thanh toán vốn ngân sách Trung ương, phù hợp khả năng thực hiện trong năm 2025. Điều chỉnh tăng 19 tỷ đồng kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai các DA: Đầu tư hỗ trợ trang bị hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động của Công an thành phố Huế đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội của thành phố và DA Giải phóng mặt bằng và hạ tầng ngoài hàng rào của DA Mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhằm đảm bảo khởi công DA trong năm 2025.

Cũng theo Sở Tài chính, trong năm nay, thành phố Huế đã 4 lần thực hiện điều chỉnh kế hoạch ĐTC trung hạn với tổng số vốn 70 tỷ đồng. Việc linh hoạt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã góp phần thúc đẩy tỷ lệ giải ngân ĐTC của thành phố. Hiện, thành phố Huế thuộc nhóm các địa phương giải ngân cao hơn trung bình của toàn quốc. Ngày 17/9/2025, Huế được Thủ tướng Chính phủ biểu dương tại hội nghị thúc đẩy đầu tư công (lần 3).

Tăng cường giải pháp hậu kiểm

Song hành với công tác điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời từ DA giải ngân chậm sang DA có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định, thành phố Huế cũng quyết liệt nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC. Trong đó, thành phố yêu cầu sự chủ động từ các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng, giám đốc các sở là thành viên để hướng dẫn, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA; gắn đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn ĐTC với bảo đảm chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

Đồng thời, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; rà soát, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các DA, nhất là các DA trọng điểm. Yêu cầu các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng DA theo từng quý, tháng và tuân thủ nghiêm kế hoạch đã cam kết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ...

Hiện, các DA ĐTC trọng điểm, liên vùng, có sức lan tỏa của thành phố Huế đang có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt. Dự kiến trong năm 2025, một số công trình hạ tầng quan trọng của thành phố có khả năng về đích sớm như DA Tuyến đường bộ ven biển đoạn và cầu qua cửa Thuận An dự kiến thông xe kỹ thuật trong quý IV/2025... Các DA chỉnh trang đô thị như DA Cải thiện môi trường nước thành phố Huế và DA Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) cũng đã hoàn thành thủ tục gia hạn DA và đã được bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2025. Các DA đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp như DA Đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2, các đường trục chính tại các khu công nghiệp sẽ được đầu tư hoàn chỉnh trong năm 2025. Thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các DA đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng DA Tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua thành phố Huế và khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới 1, 2, 3, 4, 5.