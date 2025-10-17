Tăng tốc đầu tư công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc

UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn chủ trì kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

Tham dự kỳ họp có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Bí thư Thành ủy Quảng Trị, nguyên Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương; Phó Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Tại kỳ họp, HĐND đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025. Tổng số vốn điều chỉnh là hơn 40 tỉ đồng từ nguồn thu sử dụng đất, tập trung tái cơ cấu vốn cho các dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời giảm vốn ở những dự án triển khai chậm hoặc không còn nhu cầu.

Trong đó, đáng chú ý là dự án đầu tư hỗ trợ trang bị hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Huế, một bước đi cụ thể nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, trật tự cho đô thị trung tâm; cùng với dự án giải phóng mặt bằng và hạ tầng ngoài hàng rào phục vụ mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được ưu tiên bố trí vốn để có thể khởi công ngay trong năm 2025.

Ngoài ra, kế hoạch đầu tư công năm 2025 cũng được điều chỉnh nhằm bổ sung vốn cho hạ tầng khu đất thao trường huấn luyện Phú Bài, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an thành phố, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn đô thị hóa nhanh.

Việc điều chỉnh này không làm thay đổi tổng mức đầu tư trung hạn nhưng giúp sử dụng hiệu quả hơn từng đồng vốn ngân sách, tránh dàn trải, tạo động lực cho các dự án trọng điểm được “tiếp sức” kịp thời.

Một nội dung quan trọng khác tại kỳ họp là phương án phân bổ 135 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Bualoi) và các đợt thiên tai xảy ra từ đầu năm.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (bên phải) tham dự kỳ họp

Đây là nguồn hỗ trợ theo Quyết định số 2171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phân bổ cho thành phố Huế để xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng tại khu vực ven biển Thuận An, nơi sóng lớn đã ăn sâu vào đất liền từ 50–100m, đe dọa trực tiếp đến khoảng 500 hộ dân và hạ tầng du lịch ven biển.

UBND thành phố cho biết, việc sớm thông qua phương án phân bổ kinh phí là cần thiết để triển khai đồng bộ các hạng mục kè chống sạt lở, gia cố tuyến đường liên xã, khôi phục bãi tắm và hệ thống thoát nước. Không chỉ là khắc phục hậu quả, đây còn là bước đầu trong việc xây dựng hệ thống phòng chống thiên tai chủ động và bền vững hơn cho vùng ven biển Huế.

Tăng quyền chủ động cho cơ sở

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng xem xét và thông qua Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đây là nội dung mới, cụ thể hóa Nghị định 98/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị được giao quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi trong phạm vi ngân sách tự chủ, tạo sự linh hoạt trong điều hành, rút ngắn quy trình hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

HĐND thành phố đánh giá việc ban hành nghị quyết này là bước tiến quan trọng trong cải cách thể chế tài chính công ở cấp đô thị, phù hợp với định hướng của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và yêu cầu triển khai mô hình chính quyền hai cấp ở Huế.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Lê Trường Lưu khẳng định: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là những quyết định kịp thời, có ý nghĩa thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và ổn định đời sống Nhân dân.

Đáng chú ý, kỳ họp cũng đã tiến hành kiện toàn nhân sự HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thay mặt HĐND thành phố, ông Lê Trường Lưu trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy khóa XVII, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Huế, vì những đóng góp quan trọng trong thời gian qua.

HĐND thành phố chúc mừng ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026, bày tỏ tin tưởng ông Phan Thiên Định cùng tập thể lãnh đạo thành phố sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến, xây dựng Huế ngày càng phát triển, trở thành đô thị xanh, thông minh và giàu bản sắc.