Giá xăng tăng, giá dầu giảm

HNN.VN - Chiều 4/12, giá xăng bán lẻ trong nước đã tăng sau 2 lần giảm liên tiếp gần đây. Đây là thông báo của liên Bộ Công Thương-Tài chính thông qua sự điều chỉnh theo chu kỳ 7 ngày/lần.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm bắt đầu từ 15h ngày 4/12 

Cụ thể, so với cách đây 7 ngày, bắt đầu từ 15h hôm nay (4/12), giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 451 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.460 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 534 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.822 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 420 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 18.380 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.893 đồng/lít, giảm 580 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Còn giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 13.436 đồng/kg.

Từ 1/6/2026, xăng E10-loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước; đồng thời, xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2026 thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg, dầu hỏa 600 đồng/lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

