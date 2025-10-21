Giải ngân vốn đầu tư công: Chỉ đạt 51,7% kế hoạch, nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Có tới 45 đơn vị trên cả nước có mức giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình chung. (Ảnh minh họa)

29 bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp

Ngay từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã giao 899.180,2 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước cho năm 2025. Nếu tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, các địa phương giao tăng là 161.451,2 tỷ đồng, tổng kế hoạch giao năm 2025 là 1.060.631,4 tỷ đồng.

Đến nay, đã phân bổ chi tiết là 871.041,6 tỷ đồng, đạt 96,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 28.138,6 tỷ đồng chiếm 3,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, dù đã giao gần hết số vốn theo kế hoạch nhưng số giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày 23/10/2025 là 464.828 tỷ đồng, chỉ đạt 51,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả tính đến hết ngày 23/10/2025, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vẫn còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước.

Tồn tại nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân

Rà soát lại những khó khăn, vướng mắc gây cản trở đến việc giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm cho đến nay, Bộ Tài chính cho biết, trước hết là vấn đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và chuyển sang mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Một số địa phương sau sáp nhập chưa kịp thời kiện toàn đầy đủ bộ máy, nhân sự, không có Ban Quản lý dự án chuyên trách; một số xã mới hình thành hoặc hợp nhất chưa có người phụ trách đầu tư công, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ mới; một số công trình, dự án chưa được chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư, hồ sơ bàn giao chậm; việc sáp nhập các tỉnh dẫn tới cùng một địa phương song có nhiều bảng giá đất, ảnh hưởng đến việc xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng…

Cụ thể, về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhiều địa phương chưa xác định giá đất đền bù do chưa đạt được thỏa thuận đối với người dân, chậm bàn giao mặt bằng, thủ tục xác định giá đất phức tạp... gây chậm trễ dây chuyền cho dự án, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA, nhiều dự án gặp khó khăn trong thủ tục đàm phán, ký kết, thanh toán quốc tế; thời gian phê duyệt hiệp định vay kéo dài 12-18 tháng do phải tuân thủ cả quy định bên cho vay; một số dự án phải tạm dừng do yếu tố khách quan như thay đổi nhà tài trợ.

Một nguyên nhân khách quan khác, đó là tình hình mưa bão lớn trong những tháng gần đây gây sạt lở, lũ lụt, tác động trực tiếp đến tiến độ thi công các dự án, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm.

Sẽ chuyển ngay vốn nội bộ từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt

Để phấn đấu mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, hướng tới tăng trưởng kinh tế 8,3-8,5%, cùng với những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đưa ra những giải pháp quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân kịp với tiến độ đề ra.

Theo đó, từ phía các bộ, ngành, địa phương cần thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình giải ngân đối với từng dự án; xây dựng kế hoạch thực hiện theo tuần; kịp thời điểm chuyển ngay vốn nội bộ từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt; lập hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu tránh dồn vào thời điểm cuối tháng.

Đồng thời, các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện toàn bộ tổ chức bộ máy chính quyền mới; có giải pháp sắp xếp, đảm bảo bố trí đủ cán bộ có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý và triển khai các dự án, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý dự án.