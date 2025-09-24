Cụ thể hóa trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công

Dọc bờ sông Hương, các dự án được đầu tư tạo nên diện mạo mới cho khu vực

Tỷ lệ giải ngân cao

Những tháng đầu năm nay, Huế liên tục là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC cao hơn mức trung bình của toàn quốc.

Theo số liệu từ Sở Tài chính, đến 25/8/2025, toàn thành phố giải ngân đạt 3.268 tỷ đồng trên tổng số 4.821 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 2.461 tỷ đồng, đạt 73,5% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương trong nước giải ngân 775 tỷ đồng, đạt 59,5% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương nước ngoài (ODA) giải ngân 31,2 tỷ đồng, đạt 18,2% kế hoạch. Nếu tính các nguồn vốn được giao bổ sung trong năm thì 8 tháng đầu năm, vốn ĐTC giải ngân đạt 3.268 tỷ đồng trên tổng số 6.844 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch.

UBND thành phố cũng đã phân bổ hết 100% kế hoạch ĐTC năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao cho các chương trình, nhiệm vụ, DA theo quy định.

Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính đánh giá, hiện, các DA ĐTC trọng điểm, liên vùng, có sức lan tỏa của thành phố đang có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt. Một số công trình hạ tầng quan trọng của thành phố có khả năng về đích sớm, như: DA Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An; các DA chỉnh trang đô thị, như: DA Cải thiện môi trường nước TP. Huế và DA Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) đã hoàn thành thủ tục gia hạn, đã được bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2025.

Bên cạnh đó, các DA đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp như: DA Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2 dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III/2025; các đường trục chính tại các khu công nghiệp sẽ được đầu tư hoàn chỉnh trong năm 2025. Thành phố cũng đã thực hiện các thủ tục nhằm đảm bảo đủ điều kiện ứng trước ngân sách thành phố để khởi công các DA đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng DA tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn TP. Huế.

Tập trung cho các dự án trọng điểm

Không thể phủ nhận, việc giải ngân và thi công các DA ĐTC đã có những bước phát triển, góp phần phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Song, việc triển khai giải ngân vốn ĐTC thời gian qua vẫn còn một số khó khăn. Trong đó, công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư, thời gian bàn giao mặt bằng chậm vẫn là điểm nghẽn lớn nhất. Ngoài ra, một số công trình vẫn thi công chậm tiến độ, chưa hoàn thành do năng lực nhà thầu yếu kém, dẫn đến tiến độ thi công chậm, bị xử phạt hợp đồng và thậm chí phải chấm dứt hợp đồng để lựa chọn nhà thầu mới, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ĐTC và đời sống của người dân trong vùng DA.

Một số DA đã được bố trí kế hoạch trung hạn nhưng công tác lập DA còn chậm, không đạt theo tiến độ đề ra. Việc đăng ký bố trí vốn của một số chủ đầu tư chưa phù hợp với khả năng và tiến độ triển khai thực tế.

Ông Phan Quốc Sơn cũng thông tin, trong những tháng còn lại của năm nay, thành phố tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC, nhất là các công trình, DA trọng điểm. Phát huy hiệu quả hoạt động của 4 tổ công tác giám sát, quản lý các DA đầu tư để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA ngoài ngân sách và giải ngân vốn ĐTC. Xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu giải ngân vốn hàng tháng đến từng chủ đầu tư; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phát sinh của từng DA, phấn đấu giải ngân vốn ĐTC đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tập trung phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các DA trọng điểm như: DA Nâng cấp mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe; DA đường Nguyễn Hoàng; Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An; đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2; đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; đường Vành đai 3... Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các DA khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam…

Cũng theo ông Phan Quốc Sơn, để thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC, các sở, ngành, địa phương bám sát các chỉ đạo của UBND thành phố về thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC. Trong đó, các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn ĐTC, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, DA trọng điểm, các DA liên vùng, có tác động lan tỏa... Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các DA, công bố và điều chỉnh giá vật liệu phù hợp thực tế. Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cũng cần phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện các DA; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện, giải ngân của từng DA. Đồng thời, cụ thể hóa trách nhiệm tới từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn ĐTC.