Nỗ lực hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; điểm cầu trực tuyến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là năm 2025 sẽ đi qua, cho nên chúng ta phải tăng tốc, bứt phá với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã được Trung ương, Quốc hội giao Chính phủ, chính quyền địa phương. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương phải lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện sự nhiệt huyết đối với công việc, với đất nước.

Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng năm nay phải đạt từ 8% trở lên để tạo đà, tạo lực, tạo thế bước vào kỷ nguyên mới, tạo tiền đề cho tăng trưởng 2 con số những năm tới. Một trong những động lực tăng trưởng là đầu tư, trong đó có đầu tư công; phải tăng thu ngân sách, giảm chi thường xuyên.

Thủ tướng nêu rõ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhiệm kỳ này tăng nhiều so nhiệm kỳ trước, là sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đến thời điểm này, công tác giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện tốt, tránh tình trạng dàn trải.

Năm nay, số vốn dành cho đầu tư công đạt khoảng 1,11 triệu tỷ đồng, là sự nỗ lực lớn trong công tác bố trí vốn. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải phấn đấu giải ngân số vốn này 100% trong năm nay, đóng góp vào tăng trưởng. Điều này phụ thuộc sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi phải dành nhiều thời gian, đầu tư công sức, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Do đó Thủ tướng mong lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm với đất nước, trong đó coi đầu tư công là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ, đến ngày 16/10, cả nước mới giải ngân được gần 455 nghìn tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; đánh giá con số này vẫn là thấp so yêu cầu. Còn 29 bộ, cơ quan trung ương, 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước.

Thủ tướng đề nghị hội nghị cần phân tích nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, đâu là điểm nghẽn của việc giải ngân chậm, vướng gì, vướng ở đâu? Trong cùng mặt bằng pháp lý, điều kiện nhưng có nơi giải ngân xong. Bộ Tài chính cần làm rõ việc điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang giải ngân tốt.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trong đó có đề ra nội dung tiêu chí đánh giá cán bộ trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công. Do đó Thủ tướng đề nghị quán triệt nghiêm túc Quy định 366 để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với Đảng, Nhà nước, lương tâm của mình.

Thủ tướng khẳng định, mỗi công trình được mọc lên, mỗi dự án được hoàn thành đem lại niềm vui, hạnh phúc, sự phấn khởi cho nhân dân, sự phát triển cho đất nước. Do đó phải “nói ít làm nhiều”, thể hiện bằng sản phẩm cụ thể. Thủ tướng yêu cầu hội nghị cũng cần làm rõ ai phải chịu trách nhiệm về tình trạng giải ngân chậm, vướng ở đâu, ở đó phải giải quyết, tránh đùn đẩy trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 897.253,3 tỷ đồng (bao gồm: vốn ngân sách trung ương 421.526 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương 475.727,3 tỷ đồng). Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ là 871.050,7 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 26.202,6 tỷ đồng, của 20 bộ ngành và 26 địa phương, chiếm 2,9% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2025; trong đó ngân sách trung ương là 26.109,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 92,8 tỷ đồng.

Việc chưa phân bổ số vốn nêu trên do: 19.086,7 tỷ đồng mới được giao bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2024; 4.696,8 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 vừa được điều chuyển từ các bộ, địa phương giải ngân thấp sang các bộ, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 16/10/2025 là 454,946,6 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 14.544,3 tỷ đồng so với số giải ngân tính đến thời điểm báo cáo Chính phủ ngày 30/9/2025. Đến hết ngày 16/10/2025, có 9 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước; bên cạnh đó còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước.

Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc và ban hành hàng loạt công điện, chỉ thị.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ thường xuyên có các chuyến công tác, làm việc với địa phương để trực tiếp chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, khó khăn về thể chế, quy trình, quy phạm... kiểm tra tiến độ, chất lượng trên thực địa của các công trình quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm.

Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2773/QĐ-TTg ngày 16/10/2025 để điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương từ các bộ, địa phương giải ngân thấp sang các bộ, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 169/CĐ-TTg ngày 21/9/2025, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 1440/TTr-BTC ngày 16/10/2025 báo cáo Chính phủ để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định của nhiều luật, nghị định, nghị quyết để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt bỏ, đơn giản hóa quy trình, trình tự, thủ tục, hồ sơ, số hóa toàn trình quá trình phê duyệt, phân bổ, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công".

Dưới sự điều hành quyết liệt, công tác bố trí và giải ngân vốn đầu tư công đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Vốn ngân sách nhà nước được tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm, cao tốc, sân bay, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển mới cho các vùng, địa phương. Từ đầu năm đến nay, đã hoàn thành hơn 455km đường cao tốc; khởi công mới 364km đường cao tốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu 3.000km vào cuối năm 2025. Kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công được tăng cường; các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án, bảo đảm hiệu quả, minh bạch, đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và phát triển bền vững.