Để doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ không đơn độc

Ông Bùi Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chia sẻ về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Cần được tiếp sức

Sự kiện Tech Startup Day được tổ chức lần đầu tiên tại Hue Innovation Hub với mục tiêu thúc đẩy phát triển các dự án khởi nghiệp về công nghệ. Tech Startup Day tập trung giới thiệu một số mô hình của các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp công nghệ đang được ươm tạo tại Hue Innovation Hub; trình diễn giải pháp của một số startup công nghệ trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình này, các cơ quan quản lý Nhà nước, quỹ đầu tư, vườn ươm, cơ sở đào tạo, cố vấn, DN công nghệ cũng có những trao đổi nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ DN khởi nghiệp công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Sách, CEO Ment.vn cho hay, DN khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ rất cô đơn. Trong giai đoạn đầu hình thành ý tưởng, người sáng lập dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu hiện thực hóa ý tưởng. Đến khi sản phẩm định hình, họ lại đối diện với những khó khăn liên quan đến kết nối với mạng lưới hỗ trợ, áp lực tài chính và cạnh tranh gay gắt.

Ngoài ra, tính chất công nghệ luôn đổi mới, và đổi mới nhanh cũng đòi hỏi DN công nghệ cần tập trung nguồn lực vào sản phẩm và thị trường. Vì thế, việc xây dựng môi trường, chính sách hỗ trợ DN khởi nghiệp công nghệ thực sự rất cần thiết.

Hoạt động kết nối giới thiệu sản phẩm công nghệ tại sự kiện

Ông Nguyễn Văn Sách chia sẻ thêm, với chúng tôi chỉ đến khi tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Hue Innovation Hub, tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đạt giải, nỗi cô đơn ấy mới thật sự vơi đi. Khi tham gia vào cộng đồng này, chúng tôi có cơ hội để tiếp cận với thị trường nhiều hơn, được nhiều người biết đến, xây dựng được mối quan hệ với các chuyên gia, nhà đầu tư, các đối tác tiềm năng để mở rộng thị trường. Đồng thời, việc tiếp nhận các chính sách hỗ trợ về giới thiệu quảng bá sản phẩm, môi trường làm việc hay cả các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực DN cũng dễ dàng hơn, giúp DN vững vàng hơn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ

Tại phiên thảo luận chuyên sâu, các DN đã có những chia sẻ góc nhìn về xu hướng công nghệ và con đường để một startup có thể phát triển bền vững trong tương lai. Trong đó, nhiều ý kiến đều cho rằng, việc nắm và tận dụng chính sách là một trong những giải pháp quan trọng giúp DN khởi nghiệp công nghệ vươn mình.

Theo ông Bùi Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, từ Trung ương đến địa phương đều có nhiều chính sách hỗ trợ DN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ hay DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, DN khoa học và công nghệ sẽ được miễn giảm thuế thu nhập DN và các loại thuế khác; hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ. Các hỗ trợ liên quan đổi mới, ứng dụng công nghệ; ưu đãi tín dụng cho DN nghiên cứu khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh.

Theo Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về “Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025” (nay là thành phố Huế), DN được hỗ trợ chuyển giao công nghệ; hỗ trợ dự án đổi mới, cải tiến công nghệ, kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, hoàn thiện công nghệ; hỗ trợ lãi suất vay vốn; hỗ trợ dự án sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Các sản phẩm công nghệ giới thiệu tại sự kiện thu hút sự quan tâm

Chính sách hỗ trợ nhiều song các DN tham gia tại chương trình vẫn mong muốn các chính sách cần tập trung hơn vào những rào cản thực tiễn của DN công nghệ như: Hỗ trợ không gian để DN công nghệ kết nối; các chính sách thuế cần được hỗ trợ đủ mạnh hơn, nhất là trong công tác kê khai thuế giai đoạn đầu nghiên cứu sản phẩm để DN tập trung nhiều hơn cho sản phẩm. Hay, xây dựng cơ chế pháp lý đầy đủ hạn chế những rủi ro pháp lý liên quan đến bản quyền, an toàn bảo mật… cho DN

Ông Cung Trọng Cường, Giám đốc Hue Innovation Hub bày tỏ, DN công nghệ đang có rất nhiều cơ hội trong phát triển và nghiên cứu. Khi hiện nay, các cơ chế chính sách hỗ trợ đang tạo điều kiện rất lớn cho DN như: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Sự dẫn dắt của công nghệ AI, chuyển đổi xanh, kinh tế số.

Các DN khởi nghiệp công nghệ cần mạnh dạn hơn trong đầu tư nghiên cứu, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, gọi vốn để có thêm bạn đồng hành. Hue Innovation Hub sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành trong công tác hỗ trợ ươm tạo, xây dựng môi trường để DN khởi nghiệp công nghệ phát triển; tăng cường các hoạt động kết nối thị trường, gọi vốn… đồng hành cùng DN khởi nghiệp công nghệ vươn xa.