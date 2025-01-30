Xuất khẩu chính ngạch lô bánh đặc sản Huế đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ

Lô hàng đầu tiên chuẩn bị xuất khẩu qua Mỹ

Lô hàng gồm gần 400.000 chiếc bánh nậm, bánh lọc và bánh ít, những món bánh gắn liền với đời sống thường nhật của người dân xứ Huế. Các sản phẩm được chế biến và đóng gói theo quy trình đạt chuẩn Mỹ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm. Tổng cộng, lô hàng được đóng trong khoảng 2.000 thùng, với trọng lượng gộp khoảng 13 tấn. Toàn bộ được vận chuyển bằng container tiêu chuẩn 40 feet.

Đại diện Công ty cổ phần Đặc Sản Kinh Đô cho biết, lô hàng này không chỉ đơn thuần là hoạt động xuất khẩu mà còn là “hành trình đưa hương vị quê hương đến với bạn bè quốc tế”. Doanh nghiệp kỳ vọng bánh Huế sẽ trở thành cầu nối văn hóa để cộng đồng quốc tế hiểu hơn về giá trị tinh hoa của ẩm thực Huế nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung.

Ngoài sự kiện xuất xưởng container bánh Huế đầu tiên sang Mỹ, còn có chương trình tọa đàm “Văn hóa ẩm thực Huế - Tuổi trẻ khát vọng vươn xa”, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trẻ và chuyên gia ẩm thực. Các ý kiến tập trung vào việc bảo tồn, đổi mới và đưa ẩm thực Huế tiếp cận thị trường thế giới, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ.

Chụp ảnh kỷ niệm trong ngày xuất khẩu lô hàng đầu tiên qua Mỹ

Công ty cổ phần Đặc Sản Kinh Đô hiện cung cấp nhiều sản phẩm đặc sản Huế như bánh ép, mắm vả, mứt, trà sen, cà phê, cùng các mặt hàng quà tặng đậm bản sắc văn hóa địa phương. Trong khi đó, Công ty cổ phần Hue One Food được biết đến với việc kế thừa và phát triển tinh hoa ẩm thực Huế dựa trên câu chuyện của các nghệ nhân, hướng tới việc lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Việt ra toàn cầu.

Sự kiện xuất khẩu lô bánh Huế đầu tiên sang Mỹ không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn khẳng định sức sống, sức lan tỏa của văn hóa Huế trong dòng chảy hội nhập quốc tế.