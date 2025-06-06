Trăn trở về thị trường khách truyền thống từ Đông Á

Khách Hàn Quốc làm thủ tục khi xuống sân bay quốc tế Phú Bài

Nỗi lo

Mặc dù du lịch Huế đang trên đà tăng trưởng mạnh về lượng khách, song thị trường khách du lịch đến Huế trong thời gian gần đây đã trải qua những biến động đáng chú ý.

Theo số liệu từ Đề án Phát triển Du lịch, dịch vụ du lịch TP. Huế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong khi một số thị trường khách có dấu hiệu tăng trong năm 2024 so với năm trước, như: khách Ý tăng 114%; Tây Ban Nha tăng 62%; Pháp tăng 57%, Đức tăng 54%... thì các thị trường khách Nhật Bản, Hàn Quốc nằm ngoài top 10 khách đến Huế, giảm đáng kể so với các năm gần đây.

Trước dịch COVID-19, giai đoạn 2017 - 2019, Hàn Quốc luôn là thị trường chiếm thị phần khách quốc tế lớn nhất của Huế. Điển hình như năm 2019, tổng lượt khách quốc tế đến Huế đạt hơn 2,186 triệu lượt thì khách du lịch Hàn Quốc dẫn đầu các thị trường khách trong năm đó, chiếm 19,9%.

Ba năm trở lại đây, thị phần khách Hàn Quốc đến Huế không còn chiếm tỷ lệ quá cao. Nếu năm 2022, thị trường khách Hàn Quốc đến Huế đạt 9.258 lượt (chiếm 5%) thì trong 2 năm tiếp theo, con số này lần lượt là 20.912 lượt (chiếm 3,9%) vào năm 2023 và 18.895 lượt (chiếm 3,1%) vào năm 2024. Theo khảo sát từ Phòng Quy hoạch và Phát triển Du lịch (Sở Du lịch), 6 tháng đầu năm 2025, số lượng khách Hàn Quốc đến Huế giảm. Tốp 10 thị trường quốc tế có lượng khách dẫn đầu đến Huế trong 6 tháng đầu năm 2025 không có tên xứ sở Kim Chi.

Đối với khách Nhật Bản, mặc dù số liệu thống kê cho thấy 3 năm gần đây khách Nhật Bản có dấu hiệu tăng, nhưng vẫn chưa có được sức hút như trước đó - vốn là thị trường khách truyền thống của Huế. Năm 2022, khách Nhật Bản đến Huế là 2.891 lượt (chiếm 1,6%). Con số này trong 2 năm tiếp theo là 9.060 lượt (chiếm 1,7%) và 13.346 lượt (chiếm 2,2%). Việc Nhật Bản không còn nằm trong top 10 thị trường khách đến Huế là điều rất đáng suy ngẫm.

Trước đây, Huế là một trong những điểm đến yêu thích ở Việt Nam đối với du khách Nhật Bản. Lượng khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 tăng nhanh, từ 671.000 lượt khách năm 2015 lên 952.000 lượt khách năm 2019, nhưng khách du lịch Nhật đến Huế giai đoạn này có xu hướng giảm, từ 33.187 lượt khách năm 2015 xuống còn 21.629 lượt khách năm 2019. Năm 2017, khách du lịch Nhật Bản đứng vị trí thứ 8 trong top 10 lượng khách quốc tế đến Huế, năm 2018 xuống hạng thứ 11 và thứ 13 trong năm 2019. Sau đại dịch COVID-19, số lượng khách du lịch Nhật Bản đến Huế chiếm tỷ trọng không cao, chưa tương xứng với kỳ vọng.

Thúc đẩy hợp tác, cải thiện chất lượng sản phẩm

Trong phát triển du lịch, mỗi thị trường khách có những chu kỳ, giai đoạn phát triển và biến động. Tuy nhiên, không thể phủ nhận yếu tố sản phẩm và công tác xúc tiến, quảng bá phần nào tác động đến quyết định du lịch của du khách.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế cho biết, trước đây, khách Hàn Quốc đến qua đường bay thẳng tới Đà Nẵng cũng thường ghé tham quan, trải nghiệm du lịch Huế. Tuy nhiên, hiện có sự chuyển dịch khi dòng khách từ xứ sở này đang ưu tiên đổ xô đến Nha Trang, Phú Quốc. Một phần do các địa phương này đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá.

Hiện nay, nhu cầu của khách Hàn Quốc thích trải nghiệm các dịch vụ mua sắm và các trải nghiệm độc đáo. Họ sẵn sàng chi trả và chi trả cao cho các dịch vụ ăn uống, massage, spa…; trong khi những điều kiện này tại Huế vẫn còn khiêm tốn, còn ít trung tâm mua sắm đẳng cấp, các spa quy mô lớn và chất lượng cao. Một điểm thực tế là nhu cầu khách hiện nay luôn muốn khám phá thêm nhiều điểm mới. Khi không có nhiều dịch vụ mới, đủ sức hấp dẫn, khách sẽ ưu tiên lựa chọn điểm đến khác.

Ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Thông xin Xúc tiến Du lịch cho rằng, du khách Nhật Bản thường quan tâm đến các di tích lịch sử, văn hóa truyền thống của Việt Nam. Thị trường khách Nhật Bản có tính chuyên biệt và đòi hỏi chất lượng sản phẩm, dịch vụ ở mức cao. Việc nghiên cứu thị trường, hoàn thiện sản phẩm là bài toán cần với du lịch Huế nếu muốn thu hút khách Nhật Bản đến Huế.

Rõ ràng, các yếu tố hấp dẫn về lịch sử, ẩm thực, văn hóa Huế được khách du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc đánh giá rất cao, thì các yếu tố lễ hội/sự kiện, điều kiện mua sắm, hoạt động giải trí vẫn còn nghèo, kết hợp với các rào cản về ngôn ngữ và các hạn chế khác đã làm giảm khả năng thu hút của điểm đến. Để tăng khả năng thu hút khách du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Huế cần phải đầu tư phát triển các dịch vụ mua sắm, đa dạng hóa các hoạt động giải trí, tăng cường tổ chức các sự kiện, nâng cao tính chuyên nghiệp của lao động du lịch, nâng cao khả năng ngoại ngữ cho nhân viên, cải thiện vệ sinh môi trường nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách khi đến Huế.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, Huế đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nước bạn, đặc biệt là đối tác Hàn Quốc trong việc hợp tác mở đường bay thẳng để du khách thuận tiện đến và đi từ Huế; giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch Huế. Bên cạnh đó, Huế cũng phối hợp các nước để hợp tác, xây dựng sản phẩm phù hợp với thị hiếu và kêu gọi đầu tư hạ tầng, dịch vụ du lịch để phục vụ du khách.