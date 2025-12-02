  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 02/12/2025 14:48

Hơn 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp

Chất lượng các dự án khởi nghiệp ngày càng được nâng cao. Nhiều dự án được phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác bền vững, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nữ.

Từ làm thuê đến làm chủĐồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệpHỗ trợ doanh nghiệp ở lĩnh vực công nghệ

 

Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có tính bền vững, đạt và vượt tất cả mọi mục tiêu.

Đề án đã nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng, tạo nên một phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong phụ nữ; hỗ trợ thiết thực về vốn, kiến thức, kỹ năng, giúp hàng trăm nghìn phụ nữ tự tin tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Chất lượng các dự án khởi nghiệp ngày càng được nâng cao. Nhiều dự án được phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác bền vững, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nữ.

Theo đó, đề án đã hỗ trợ hơn 118.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (gấp gần 6 lần so với mục tiêu đề ra); hỗ trợ thành lập mới hơn 1.600 hợp tác xã và hơn 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành (đạt hơn 6,6 lần so với mục tiêu); hơn 130.000 doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ (đạt 1,3 lần so với mục tiêu); hơn 2.400 tỷ đồng vốn được kết nối qua ngân hàng, quỹ hỗ trợ, tài chính vi mô; trên 1.800 cuộc thi và ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, thu hút hơn 41.000 ý tưởng sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều dự án đã vươn ra thị trường quốc tế (nông sản sạch, OCOP...)./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
khởi sựkinh doanhkhởi nghiệp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ làm thuê đến làm chủ

Từ một công nhân may phải nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình, chị Võ Thị Trang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ La Vân Hạ, xã Quảng Điền đã mạnh dạn khởi nghiệp và thành công tại quê hương từ nghề may.

Từ làm thuê đến làm chủ
Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, chương trình tập huấn, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đến việc hình thành các tổ liên kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Điền đã giúp hàng trăm chị em phụ nữ có cơ hội khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp
Khởi nghiệp sáng tạo

Chị Ngô Thị Hải, sinh năm 1986, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 3, phường Thủy Xuân là một trong những tấm gương tiêu biểu của phụ nữ địa phương trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo. Chị đã mạnh dạn khởi nghiệp với nghề sản xuất trầm hương, nụ đuổi muỗi thảo dược, từng bước xây dựng thương hiệu và tạo việc làm ổn định cho nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Khởi nghiệp sáng tạo

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top