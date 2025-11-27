Từ làm thuê đến làm chủ

Chị Trang vượt qua nhiều khó khăn quyết tâm khởi nghiệp

Nghị lực

Chị Trang từng là một công nhân may trong một công ty lớn, công việc ổn định nhưng do thời gian làm việc không thuận tiện để chăm sóc bà ngoại và mẹ già đau yếu nên chị phải xin nghỉ. “Thời điểm ấy, tôi rất phân vân. Nghỉ việc thì mất nguồn thu, nhưng không nghỉ thì không thể chăm sóc mẹ và bà. Cuối cùng, tôi chọn về nhà, vì mẹ và bà chỉ có mình tôi là chỗ dựa”, chị Trang chia sẻ.

Rời công ty, không có thu nhập, cuộc sống của chị rất khó khăn, chật vật. Với tay nghề may đã tích lũy hơn 10 năm và sự nhanh nhạy trong làm ăn, chị Trang nghĩ đến việc tự mở tiệm may nhỏ tại nhà để vừa làm việc để có thêm thu nhập, vừa tiện chăm sóc mẹ, bà.

Thông qua kênh ủy thác vay vốn của Hội LHPN xã Quảng Điền, chị vay khoản vốn ban đầu để mua vài chiếc máy may, mở xưởng may nhỏ. Những ngày đầu, xưởng chỉ có chị và một, hai người làm, nhận may gia công quần áo đơn giản cho khách hàng lẻ. Tuy nhiên, nhờ khéo tay và uy tín, sản phẩm của chị ngày càng được nhiều người biết đến, đơn hàng tăng lên không ngừng.

Khi đã có nguồn khách ổn định và bắt đầu có lãi, chị Trang tiếp tục đầu tư mua thêm hàng chục máy may công nghiệp, máy cắt vải tự động, mở rộng diện tích xưởng và tuyển thêm lao động. Chị cũng mạnh dạn nhận thêm đơn hàng lớn như may đồng phục học sinh, công sở, túi xách vải xuất khẩu.

Hiện nay, xưởng may của chị Trang đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động nữ, chủ yếu là hội viên phụ nữ tại địa phương. Bình quân mỗi ngày, xưởng sản xuất trên 600 sản phẩm, mang lại doanh thu ổn định và giúp nhiều chị em có nguồn thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/tháng.

Chị Lê Thị Thảo, nhân công tại xưởng chia sẻ: “Trước đây, tôi làm việc thời vụ, thu nhập bấp bênh. Từ ngày vào làm ở xưởng chị Trang, công việc ổn định, lương khá, lại gần nhà. Chị Trang rất quan tâm đến đời sống nhân công, tạo điều kiện cho chị em vừa làm việc vừa tranh thủ đưa đón con đi học, giúp chị em yên tâm làm việc”.

Thành quả xứng đáng

Nhờ quản lý tốt, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và duy trì đơn hàng đều đặn, nên chị Trang có thu nhập từ cơ sở may trên 500 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, chị còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều chị em phụ nữ khác để họ cũng có thể nhận việc về làm tại nhà, tăng thêm thu nhập.

Nhìn vào thành quả hôm nay, một xưởng may tấp nập, công nhân làm việc rộn ràng, chị Trang chỉ cười hiền: “Tôi luôn tin rằng, nếu mình thật sự cố gắng, dám nghĩ, dám làm thì dù khởi đầu nhỏ bé, cũng sẽ có ngày gặt hái thành công”.

Không chỉ là một phụ nữ làm kinh tế giỏi, chị Võ Thị Trang còn là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ La Vân Hạ năng động, gương mẫu. Chị luôn tích cực trong các phong trào của Hội như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các hoạt động từ thiện, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Điền cho biết: “Chị Võ Thị Trang điển hình tiêu biểu trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi. Từ một hoàn cảnh khó khăn, chị đã biết vươn lên, tận dụng tay nghề sẵn có để phát triển mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ. Chị Trang không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn là người có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.