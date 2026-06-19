Viễn Chinh Group mở rộng đầu tư tại Huế

Công ty Phương Đông Land nhận giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà ở xã hội (ảnh UBND thành phố Huế)

Là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, Viễn Chinh Group bước vào thị trường thành Huế với một tâm thế chủ động, mang theo thế mạnh cốt lõi từ hệ sinh thái sẵn có bao gồm: Đầu tư tài chính, bất động sản, dược phẩm và công nghệ.

Trong bối cảnh thành phố Huế đang từng bước khẳng định vị thế đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, định hướng đầu tư của Viễn Chinh Group sẽ góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua sự kết hợp hài hòa giữa giá trị hiện đại, bản sắc văn hóa và định hướng phát triển bền vững.

Điểm nhấn quan trọng trong chiến lược đầu tư của Viễn Chinh Group tại Huế là đưa hai đơn vị thành viên trọng điểm Công ty Phương Đông Land (mảng bất động sản) và Công ty Phương Đông Tech (mảng công nghệ) trực tiếp đầu tư tại địa phương. Việc hai doanh nghiệp này chính thức đặt trụ sở pháp nhân và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế ngay tại địa phương mang lại những ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Theo đó, Viễn Chinh Group sẽ trực tiếp đóng góp vào ngân sách, tạo nguồn thu bền vững cho thành phố Huế, góp phần tái đầu tư vào hạ tầng giao thông và an sinh xã hội; thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh bất động sản cao cấp, giảm thiểu tình trạng "chảy máu chất xám".

Lãnh đạo Viễn Chinh Group trao quyết định cho Giám đốc điều hành tại Huế

Ngoài ra, việc sở hữu tư cách pháp nhân độc lập tại Huế giúp Phương Đông Land và Phương Đông Tech linh hoạt hơn trong việc tiếp cận quỹ đất, thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người tiêu dùng miền Trung và xây dựng các sản phẩm "đo ni đóng giày" cho thị trường này.

Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện lãnh đạo Viễn Chinh Group nhấn mạnh, việc mở văn phòng điều hành tại Huế không thuần túy là một quyết định mở rộng địa bàn kinh doanh, mà là một bước đi mang tính chiến lược nhằm đồng hành cùng định hướng phát triển kinh tế xanh và kinh tế số của thành phố.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị An Vân Dương

"Chúng tôi nhìn thấy ở thành phố Huế một dư địa phát triển cực kỳ lớn khi dòng vốn đầu tư dịch chuyển về các đô thị di sản có tính kết nối cao. Với việc đặt pháp nhân của Phương Đông Land và Phương Đông Tech tại đây, Viễn Chinh Group cam kết sẽ là một công dân doanh nghiệp trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của thành phố. Viễn Chinh Group sẽ tập trung nguồn lực để triển khai hai mũi nhọn tiên phong. Về bất động sản, Phương Đông Land sẽ đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thanh Thủy, hướng tới việc kiến tạo một không gian sống xanh, hiện đại, giàu tính nhân văn và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Về công nghệ, Phương Đông Tech sẽ mang năng lực số hóa với tinh thần hợp tác, đồng hành cùng chính quyền và các đối tác địa phương, góp phần xây dựng và tối ưu hóa hệ sinh thái đô thị thông minh cho một thành phố di sản trong kỷ nguyên mới, ông Chu Tiến Dũng, Giám đốc Văn phòng đại diện Viễn Chinh Group tại thành phố Huế chia sẻ.