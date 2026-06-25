Đa dạng sân chơi cho trẻ

Hoạt động trải nghiệm do Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế tổ chức thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia trong những ngày hè

Sôi động

Cuối tháng 5 vừa qua, hơn 1.000 thanh thiếu nhi đã tham gia chương trình khai mạc hoạt động hè và Liên hoan Thiếu nhi TP. Huế năm 2026 do Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế tổ chức tại Quảng trường Bia Quốc Học. Với chủ đề “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”, chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục, văn hóa và nghệ thuật như cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu Cố đô”, không gian STEM, triển lãm các lớp năng khiếu, sân khấu biểu diễn nghệ thuật cùng nhiều hoạt động sáng tạo, thu hút đông đảo thiếu nhi và phụ huynh tham gia.

Hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội, em Hồ Hoàng Phương Uyên, học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi cũng háo hức khi được tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè đồng trang lứa. "Em rất vui vì được tham gia nhiều trò chơi, xem các tiết mục biểu diễn và làm quen với nhiều bạn mới. Em rất thích khi nghỉ hè có thêm nhiều hoạt động như thế này", Phương Uyên chia sẻ.

Còn em Nguyễn Minh Nhật, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu lại dành nhiều sự quan tâm đến khu vực tư vấn các lớp năng khiếu và CLB hè. Sau khi được giới thiệu về các mô hình hoạt động, Minh Nhật bày tỏ mong muốn đăng ký tham gia một số lớp học phù hợp với sở thích để vừa có thêm kỹ năng, vừa có một mùa hè ý nghĩa và bổ ích bên cạnh việc vui chơi.

Đa dạng sân chơi, kỹ năng cho thiếu nhi

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học mà còn là cơ hội để các em khám phá bản thân, phát triển kỹ năng và nuôi dưỡng những năng khiếu của mình. Với định hướng đổi mới phương thức tổ chức hoạt động theo hướng mở, tăng cường tính tương tác và trải nghiệm thực tiễn, trung tâm đã xây dựng hơn 25 lớp năng khiếu, câu lạc bộ, đội, nhóm ở nhiều lĩnh vực như: Kỹ năng sống, tình nguyện, võ thuật, thể thao, âm nhạc, mỹ thuật... Qua đó, tạo môi trường để thanh thiếu nhi được học tập, giao lưu và phát triển toàn diện.

Điểm nhấn của mùa hè năm nay là các chương trình giàu tính trải nghiệm như lớp năng khiếu bán trú hè và chương trình “Học kỳ trong quân đội”. Thông qua các hoạt động thực hành, sinh hoạt tập thể và rèn luyện trong môi trường kỷ luật, các em có cơ hội hình thành tính tự lập, ý thức trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích nghi với cuộc sống.

Đáng chú ý, chương trình "Học kỳ trong quân đội" do Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp với Thành đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tổ chức được triển khai trở lại từ năm 2023. Chương trình ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, mỗi năm thu hút từ 50 đến 100 học viên tham gia, trở thành một trong những hoạt động trải nghiệm được mong đợi trong dịp hè.

Song song với đó, Trung tâm còn tổ chức nhiều lớp tập huấn, trang bị kỹ năng sống thiết yếu cho thanh thiếu nhi như phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố, phòng, chống đuối nước. Đồng thời, duy trì lớp học bơi miễn phí dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Khóa học kéo dài 15 buổi với sự tham gia của 60 học viên, giúp các em nhỏ được hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân trong dịp hè.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, thời gian tới, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế sẽ tiếp tục mở rộng quy mô các hoạt động, đa dạng hóa các sân chơi và mô hình trải nghiệm, góp phần để mỗi mùa hè thực sự trở thành khoảng thời gian ý nghĩa đối với thanh thiếu nhi.