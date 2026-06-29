  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 29/06/2026 09:13

Phát triển du lịch thông minh

Trong Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Định hình không gian văn hóa - du lịch thông minhTăng cường chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minhViệt Nam - Điểm sáng du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ

 Công nghệ hiện đại 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác giúp du khách có những trải nghiệm thú vị tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 70% số cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số trong quản trị và kinh doanh.

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Những kết quả bước đầu cho thấy công nghệ số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo sức hút mới cho các điểm đến.

Tạo sức bật cho điểm đến

Sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Ninh Bình đang được xem là một trong những điểm sáng trong phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có quy mô rộng lớn hơn, tài nguyên du lịch đa dạng hơn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, kết nối và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.

Vì vậy, chuyển đổi số được xác định là xu thế tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Từ định hướng nêu trên, nhiều giải pháp chuyển đổi số đã được triển khai đồng bộ. Ngành du lịch Ninh Bình hiện đã đưa vào vận hành 5 ki-ốt điện tử thông minh tại các điểm du lịch trọng điểm; duy trì 32 điểm phát wifi miễn phí phục vụ du khách; triển khai ứng dụng du lịch thông minh “Ninhbinhtourisminfo” trên nền tảng Android và iOS; đẩy mạnh số hóa thông tin các khu, điểm du lịch bằng mã QR; vận hành tổng đài hỗ trợ khách du lịch kết hợp chatbot tự động...

Đến nay, 100% các điểm du lịch lớn trên địa bàn đã áp dụng vé điện tử quét mã QR và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, những kết quả đó đã thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương.

Ước tính 6 tháng đầu năm, Ninh Bình đón hơn 17,5 triệu lượt khách, tăng 23,19% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 17.835 tỷ đồng, tăng 20,86%.

Tại Đà Nẵng, địa phương nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, hệ sinh thái du lịch thông minh đang được phát triển khá toàn diện.

Ngoài việc thường xuyên sử dụng các phương pháp marketing điện tử để quảng bá du lịch, Đà Nẵng còn quan tâm xây dựng các hệ thống phần mềm, tiện ích hỗ trợ du khách như: “Da Nang Tourism”, “Go! Đà Nẵng”, “Da Nang Bus”, ứng dụng chatbot “Da Nang Fantasticity”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng khả năng kết nối giữa du khách, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của cả nước trong phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, năm 2026, ngành du lịch Hà Nội tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung; phát triển các nền tảng số cho doanh nghiệp du lịch; ứng dụng thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo trong quảng bá và trải nghiệm điểm đến; xây dựng Trang thông tin điện tử xúc tiến du lịch Hà Nội.

Những nỗ lực này đã tạo đà tăng trưởng cho ngành du lịch Thủ đô. Ước tính 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,01 triệu lượt, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Hướng tới hệ sinh thái du lịch thông minh

Ở tầm quốc gia, quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Bà Phan Thị Thái Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), cho biết: Nhiều nền tảng số dùng chung đã được xây dựng và đưa vào vận hành như: Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam; cơ sở dữ liệu thống kê du lịch; ứng dụng du lịch “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”; nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch; Thẻ Việt - Thẻ du lịch thông minh; hệ thống vé điện tử và hệ thống thuyết minh đa phương tiện.

Các nền tảng này đang tạo ra sự kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách; đồng thời hình thành nguồn dữ liệu lớn phục vụ công tác quản trị, hoạch định chính sách và phát triển sản phẩm du lịch.

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu và là yêu cầu cấp thiết đối với ngành du lịch.

Dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo không chỉ là những công cụ hỗ trợ vận hành, mà đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, đồng thời tạo điều kiện phát triển các sản phẩm và trải nghiệm du lịch thông minh, sáng tạo hơn.

Du lịch thông minh không tồn tại độc lập mà phải được tích hợp với hạ tầng đô thị thông minh và các nền tảng số khác để tối ưu hóa nguồn lực phát triển.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, ngành du lịch sẽ tập trung vào các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ số phục vụ quản trị, vận hành hiệu quả các cơ sở du lịch (lưu trú-lữ hành-ăn uống-điểm đến), nâng cao trải nghiệm của du khách; phát triển nền tảng dữ liệu số du lịch quốc gia.

Xây dựng các hệ thống thông tin quảng bá và xúc tiến du lịch quốc gia, trong đó đa dạng hóa hình thức du lịch thông qua các chương trình du lịch số, du lịch thực tế ảo; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hướng tới hình thành các điểm đến thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm.

Phát triển nhân lực ngành du lịch có kỹ năng sử dụng các nền tảng quản trị, kinh doanh du lịch và các kỹ năng theo tiêu chuẩn nghề du lịch trong nước và quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số phục vụ quản trị, kinh doanh du lịch đạt tối thiểu 70%.

Từ những mô hình đang được triển khai tại nhiều địa phương cho thấy, chuyển đổi số đang dần hiện diện trong mọi khâu của hoạt động du lịch, từ quản lý điểm đến, quảng bá hình ảnh đến phục vụ du khách.

Việc đẩy mạnh xây dựng du lịch thông minh vừa giúp nâng cao chất lượng phục vụ, vừa tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho các điểm đến.

Khi khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được ứng dụng ngày càng sâu rộng, du lịch Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để phát triển hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững.

https://nhandan.vn/phat-trien-du-lich-thong-minh-post972121.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
phát triểndu lịch thông minhdu lịchdu khách
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa sở hữu trí tuệ thành nguồn lực phát triển

Vừa qua, Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên tiếp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh với hàng giả, hàng nhái và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Đưa sở hữu trí tuệ thành nguồn lực phát triển
Khai mạc Phiên chợ vùng cao Khe Tre đợt 2

Ngày 27/6, tại Nhà Văn hóa Dân tộc xã Khe Tre (số 208 đường Khe Tre), UBND xã Khe Tre tổ chức Phiên chợ vùng cao Khe Tre đợt 2 năm 2026 với chủ đề “Phiên chợ Nông sản” nhằm quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối tiêu thụ nông sản và giới thiệu bản sắc văn hóa vùng cao đến người dân, du khách.

Khai mạc Phiên chợ vùng cao Khe Tre đợt 2
Chi bộ mạnh đưa kinh tế phát triển

Chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với thực tiễn địa phương, Đảng bộ phường Phong Thái đã đề ra các giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Chi bộ mạnh đưa kinh tế phát triển
Mở lối phát triển du lịch đường sông

Không chỉ mang theo phù sa màu mỡ, mỗi dòng sông còn lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa gắn với đất và người nơi nó đi qua. Những giá trị ấy chính là tài nguyên vô giá để phát triển du lịch đường sông, mở ra những trải nghiệm giàu bản sắc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh của du lịch Việt.

Mở lối phát triển du lịch đường sông
Việt Nam-Lào hợp tác về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số

Chiều 25/6, tại thủ đô Vientiane (Lào), Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Việt Nam (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC), Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tổ chức Hội thảo Việt Nam-Lào về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực.

Việt Nam-Lào hợp tác về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top