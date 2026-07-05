Chuỗi sự kiện áo dài kể câu chuyện văn hóa Huế

Không gian trưng bày, trải nghiệm "Câu chuyện Áo dài Huế"

Không gian trưng bày có sự góp mặt của gần 20 các nghệ nhân, nhà thiết kế áo dài tên tuổi như Nguyễn Thị Hạnh, Viết Bảo, Đoan Trang, Quang Hòa, Ella Phan, Trần Thiện Khánh… cùng các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội May mặc thành phố.

Hoạt động giới thiệu nhiều dòng áo dài mang đậm bản sắc Huế như áo dài ngũ thân, áo dài truyền thống tay raglan, áo dài cách tân... được thực hiện từ các chất liệu đặc trưng như lụa Huế, vải dệt zèng cùng nhiều họa tiết, hoa văn truyền thống. Mỗi thiết kế đều gửi gắm những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và nghề may áo dài của vùng đất Cố đô.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ban tổ chức còn tổ chức workshop trang trí mô hình áo dài ngũ thân dành cho thiếu nhi, góp phần bồi đắp tình yêu với áo dài truyền thống và lan tỏa giá trị di sản đến thế hệ trẻ.

Tối cùng ngày, Hội Áo dài Huế tổ chức chương trình nghệ thuật "Nét đẹp Áo dài xứ Huế", giới thiệu 6 bộ sưu tập áo dài mang đậm dấu ấn truyền thống kết hợp hơi thở đương đại.

Một thiết kế trong bộ sưu tập Vương Giả Chi Hoa (NTK Viết Bảo)

Các bộ sưu tập được trình diễn gồm: Vương Giả Chi Hoa (NTK Viết Bảo), Dạ Khúc Liên Hoa (NTK Đoan Trang), Ngự Cẩm Hương Vân (NTK Hạnh Nguyễn), Hỷ Sắc Tâm Giao (Thương hiệu Áo dài Thanh Trang), La La La (NTK Kim Dung) và Mặc Hương (NTK Như Nguyễn - Áo dài Phú Xuân) được lấy cảm hứng từ mây trời, vẻ đẹp thiên nhiên xứ Huế, hương sắc của chốn hoàng gia; sự hòa quyện chặt chẽ giữa hai tâm hồn khi cùng bước sang một chương mới của cuộc đời; sẻ chia niềm vui với những bước chân rộn ràng và nụ cười rạng rỡ trẻ thơ...

Chương trình nhằm lan tỏa sức sống bền bỉ của di sản văn hóa dân tộc trong dòng chảy của cuộc sống đương đại

Theo ban tổ chức, mỗi bộ sưu tập được giới thiệu không chỉ là sự sáng tạo trong nghệ thuật thiết kế, mà còn là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và bản sắc của vùng đất Cố đô. Qua đó, người xem có thể cảm nhận được vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng và sâu lắng của con người Huế, đồng thời thấy được sức sống bền bỉ của di sản văn hóa dân tộc trong dòng chảy của cuộc sống đương đại.

Cùng ngày, chương trình “Hành trình di sản - Bước chân nhí Cố đô” diễn ra tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa.

Mẫu nhí sải bước trong tà áo dài

Chương trình kéo dài khoảng 120 phút với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình là những màn trình diễn đến từ 300 em thiếu nhi khoác lên mình tà áo dài, kết hợp những đạo cụ mang đậm bản sắc Huế như hoa sen, quạt giấy, hoa giấy, lồng đèn… tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, lan tỏa vẻ đẹp của áo dài và văn hóa Cố đô đến người dân, du khách.

Bên cạnh màn trình diễn áo dài, chương trình còn mang đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc như múa “Âm vang ngày hội - Việt Nam tinh hoa”, đồng diễn flashmob “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, nhảy hiện đại “Welcome to Huế”, đơn ca “Tứ diện Cố đô”.

Màn đồng diễn flashmob "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai"

Thông qua các hoạt động trình diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.