Đổi mới tư duy đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực an ninh cho kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho Học viện An ninh nhân dân - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân và các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên Học viện An ninh nhân dân và Đại sứ, Trưởng đại diện một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam… dự buổi lễ.

Nhìn lại 80 năm xây dựng và phát triển, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, bày tỏ, trong suốt hành trình phát triển của mình, Học viện An ninh nhân dân luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 8 lần đến thăm, làm việc với cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường.

"Sự quan tâm đặc biệt đó là động lực to lớn để các thế hệ thầy cô và học viên vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đến ngày hôm nay, sau hành trình 80 năm lịch sử, Học viện đã đạt được những thành tích hết sức to lớn trên tất cả các lĩnh vực công tác", Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết.

Cụ thể, về công tác đào tạo, từ những lớp huấn luyện bồi dưỡng ngắn ngày ban đầu với nội dung đơn giản, chủ yếu là cầm tay chỉ việc, đến nay Học viện đã xây dựng và vận hành hệ thống giáo trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở 3 trình độ: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Tính đến năm 2026, Học viện đã đào tạo được 57 khóa đào tạo chính quy, 34 khóa đào tạo thạc sĩ, 30 khóa đào tạo tiến sĩ và hàng chục loại hình đào tạo bồi dưỡng với hàng nghìn khóa học khác nhau.

Không chỉ đào tạo chuyên sâu về pháp luật nghiệp vụ, Học viện còn khẳng định uy tín vững chắc trong đào tạo lý luận chính trị, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh phi truyền thống, đào tạo ngoại ngữ. Ngoài đào tạo cán bộ cho lực lượng Công an, Học viện còn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ Công an Lào, cho Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, đào tạo cán bộ cho các cơ quan khối nội chính, cho lực lượng Quân đội nhân dân, đào tạo hệ dân sự cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu, đi đầu triển khai Nghị quyết số 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục, đào tạo - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Học viện An ninh nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và bạn bè quốc tế để Học viện An ninh nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng cao, càng toàn diện. Bối cảnh tình hình đó đang đặt ra trách nhiệm mới rất vinh quang đối với Học viện An ninh nhân dân. Không chỉ trong công tác huấn luyện, đào tạo, cung cấp những lớp học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân… mà cao hơn, Nhà trường phải vươn lên định vị vị thế trong các trường ở khu vực và trên thế giới về nghiên cứu học thuật, đào tạo nhân lực thực thi pháp luật, gia tăng đóng góp trong hợp tác quốc tế về an ninh, góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các đối tác và vành đai an ninh từ xa.

Để hoàn thành trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân để thống nhất nhận thức và quyết tâm hiện thực hóa.

Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước đào tạo nhân lực an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu, đi đầu triển khai Nghị quyết số 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục, đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới xác định, Học viện cần định rõ mục tiêu phấn đấu đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục, đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới ngay từ trên ghế nhà trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên xác lập quan điểm an ninh toàn diện, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng "phát triển đến đâu, an ninh đến đó". Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bằng các biện pháp truyền thống, mà phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; đồng thời an ninh phải chủ động kiến tạo, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững, chất lượng cao. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, AI và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi bản chất của an ninh và bảo vệ an ninh. Đây là những vấn đề rất mới, đòi hỏi Học viện cần thống nhất nhận thức, khẩn trương có chiến lược cụ thể, mở rộng phạm vi, điều chỉnh mạnh mẽ nội dung đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cung cấp nhân lực an ninh trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Học viện tăng cường đóng góp trong triển khai đối ngoại ở tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển, tự cường, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Học viện cần chủ động phát hiện, tham mưu các sáng kiến an ninh, cấu trúc an ninh - đối thoại, tham gia kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp an ninh.

Học viện cần đi đầu dẫn dắt việc xây dựng, hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam; tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cần phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm, phát triển, hoàn thiện lý luận, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035; chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Học viện cần chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và năng lực hội nhập; thật sự là những tấm gương mẫu mực, truyền cảm hứng cho các thế hệ học viên; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, trở thành những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia.

Đối với các học viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, khoảng thời gian học tập tại Học viện là hết sức quý báu để nỗ lực học tập, trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người công an cách mạng, với tinh thần Ba nhất: "Kỷ luật Nhất-Trung Thành nhất-Gần dân nhất"; tập trung xác lập nền tảng tư duy sắc bén, tầm nhìn rộng mở, nâng cao ý thức tự học suốt đời, năng lực sáng tạo để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Học viện An ninh nhân dân, lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho Học viện An ninh nhân dân.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cắt băng khánh thành Nhà hiệu bộ - công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống của Học viện An ninh nhân dân.

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