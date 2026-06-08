Nhà ở xã hội “hút vốn” đầu tư

Những dự án nhà ở xã hội trở thành nơi an cư cho người dân

Nhiều dự án nhà ở xã hội

Tháng 4/2026, UBND thành phố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty CP Kinh doanh bất động sản Phương Đông thực hiện đầu tư dự án NOXH tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương. Dự án được đầu tư trên diện tích khoảng 38.000m2, dự kiến khoảng 1.975 căn hộ với tổng số vốn khoảng 2.000 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất.

Ông Trần Văn Quý, Giám đốc Công ty CP Kinh doanh bất động sản Phương Đông cho biết: Ngay sau khi được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt nhà đầu tư, doanh nghiệp đang tập trung phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Chúng tôi khẩn trương triển khai công tác quy hoạch chi tiết, thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm khởi công dự án.

Dự kiến, dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý III/2026 và hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động quý III/2030. Tiến độ xây dựng hoàn thành đưa công trình vào hoạt động và khai thác vận hành không quá 48 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng lần đầu, hoàn thành chậm nhất vào quý III/2030.

“Với dự án này, doanh nghiệp xác định mục tiêu ưu tiên là bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Chúng tôi sẽ huy động đầy đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm quản lý để triển khai dự án theo lộ trình đã cam kết với địa phương”, ông Trần Văn Quý chia sẻ.

Cùng với các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, thời gian gần đây, nhiều dự án NOXH cũng đã khởi công. Chỉ tính trong những tháng đầu năm, thành phố đã có hai dự án NOXH có quy mô 914 căn hộ đã khởi công tại xã Chân Mây - Lăng Cô và phường Thủy Xuân.

Thực tế sau một thời gian dài trầm lắng do khan hiếm nguồn cung, phân khúc NOXH tại thành phố Huế đang chứng kiến sự khởi sắc rõ rệt với nhiều dự án được đầu tư. Năm 2023, toàn thành phố chỉ có 3 dự án NOXH cung cấp 1.242 căn hộ, chỉ đạt 30% mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025 và 7 dự án khác đang loay hoay hoàn thiện thủ tục thì đến nay, thị trường NOXH đã khởi sắc với 21 dự án quy mô 20.537 căn hộ, trong đó 12 dự án độc lập và 9 dự án nhà ở thương mại có dành 20% quỹ đất để phát triển NOXH. Đa phần, các dự án đều đảm bảo được tiến độ thực hiện thủ tục và đầu tư xây dựng theo lộ trình cam kết.

Theo ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đến nay, tổng căn hộ NOXH đã bàn giao và đưa vào sử dụng là 2.076 căn hộ, tương ứng với 164.772m2 sàn, không có số căn hộ tồn kho hoặc chưa đưa vào sử dụng. Dự kiến từ nay đến năm 2030, thành phố Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện khoảng 18.461 căn hộ. So với chỉ tiêu 11.800 căn hộ mà Chính phủ giao cho thành phố Huế trong giai đoạn 2025 - 2030, nguồn cung dự kiến này sẽ vượt khoảng 6.661 căn, đây cũng là một tín hiệu khả quan về thị trường.

Tránh sự lệch pha cung - cầu

UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động rà soát lại quỹ đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển dự án NOXH tại phường Hương Thủy với quy mô khoảng 1.500 căn hộ và tại xã Chân Mây - Lăng Cô có quy mô 460 căn hộ.

Phân khúc NOXH đang khá sôi động, các dự án mới mở bán đều được thị trường đón nhận. Thậm chí, nhiều dự án mới mở bán gần đây ghi nhận số lượng hồ sơ đăng ký mua gấp 2,5 lần số căn hộ mở bán thực tế.

Tại hoạt động mở bán tòa nhà XH4, dự án NOXH Eco Gadern cuối năm 2025, dự án chỉ mở bán 149 căn hộ nhưng có đến 352 hồ sơ mua. Chủ đầu tư phải tổ chức bốc thăm để quyết định người mua căn hộ.

Nguồn cung sản phẩm cũng phong phú từ dự án độc lập đến các dự án phát triển từ 20% quỹ đất nhà ở thương mại.

Đối tượng mua NOXH cũng được mở rộng. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 7/4/2026 về việc quy định nâng mức trần thu nhập với cá nhân NOXH lên 25 triệu đồng/tháng, tăng 5 triệu đồng/tháng so với quy định trước đó. Theo nghị định này, hai vợ chồng có tổng thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng sẽ được mua NOXH, thay vì mức 40 triệu đồng/tháng như trước đây.

Những khó khăn liên quan đến người mua nhà tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để mua NOXH cũng đã được tháo gỡ. Việc nâng mức trần thu nhập với cá nhân mua NOXH và cơ hội tiếp cận tín dụng ưu đãi để mua NOXH sẽ tạo được bước đệm thúc đẩy thị trường.

Dù vậy, nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh, phát triển NOXH vẫn cần những bước đi cẩn trọng, đòi hỏi các nhà hoạch định phải phân tích kỹ lưỡng nhu cầu thực tế mang tính ngắn và trung hạn của người dân. Việc rà soát và đối sánh toàn diện giữa quỹ đất hiện hữu với nhu cầu NOXH cũng cần được tính toán để các dự báo nhu cầu chính xác, tránh được sự lệch pha cung - cầu.