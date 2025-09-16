Đa dạng các sản phẩm Việt tại Triển lãm thực phẩm quốc tế WorldFood Moscow 2025

Đại sứ Đặng Minh Khôi tham quan một trong các gian hàng Việt Nam tại Hội chợ. (Ảnh: báo Nhân dân)

Ngày 16/9, triển lãm thực phẩm quốc tế WorldFood Moscow 2025 lần thứ 34 đã khai mạc tại Trung tâm Crocus Expo ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga, quy tụ hơn 1.000 đơn vị, doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới và 60 khu vực của Nga. Đáng chú ý, đã có 65 doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm này.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các doanh nghiệp Việt Nam năm nay mang tới triển lãm nhiều mặt hàng nông sản chủ lực, như gạo, càphê, hạt điều, hồ tiêu, bánh kẹo, các loại hoa quả tươi cùng nhiều sản phẩm chế biến từ trái cây, cũng như các loại thực phẩm hữu cơ khác. Đặc biệt, các sản phẩm đạt chứng nhận quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm hữu cơ đã gây ấn tượng mạnh tại triển lãm.

Nga là thị trường truyền thống, giàu tiềm năng và đang ngày càng mở rộng nhu cầu nhập khẩu nông sản từ châu Á. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển, việc đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm và xuất khẩu các mặt hàng nông sản thế mạnh không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung cho thị trường Nga mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao giá trị thương hiệu, khẳng định và chiếm lĩnh vị trí xứng đáng trong thị trường còn chưa được khai thác hết tiềm năng.

Phát biểu tại Lễ khai trương Khu gian hàng của Việt Nam, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, đã nêu bật sự hiện diện đông đảo và đa dạng của doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm lần này thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp chúng ta trong việc nâng cao hình ảnh thương hiệu, khẳng định năng lực cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Chiến cũng bày tỏ hy vọng rằng doanh nghiệp Việt Nam và Nga sẽ chủ động, sáng tạo, biến cơ hội hợp tác tại hội chợ lần này thành các dự án và hợp đồng cụ thể, góp phần đưa quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước lên tầm cao mới, khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các hoạt động này.

Về phía Nga, ông Aleksander Ezhov - Giám đốc Triển lãm WorldFood Moscow 2005, đã nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa Nga và Việt Nam, cũng như chính sách đúng đắn của hai nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương.

Ông Ezhov khẳng định quan hệ kinh tế-thương mại giữa Nga và Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực và xu hướng này thể hiện rõ nét ở hội chợ năm nay khi thu hút nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Nga. Ông Ezhov bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm WorldFood Moscow 2025 cũng đánh giá tiềm năng thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nga của nông sản Việt Nam là rất lớn.

Chị Mai Thị Ý Nhi - CEO công ty Mỹ Phương Food tại Đà Nẵng, nhấn mạnh Nga có nhu cầu nhập khẩu ổn định các sản phẩm nhiệt đới mà Nga không sản xuất được và với lợi thế là các sản phẩm nông sản nhiệt đới tự nhiên, chắc chắn các sản phẩm của Việt Nam sẽ rất phù hợp với khẩu vị của người Nga.

Ông Nguyễn Đắc Minh - Chủ tịch Tập đoàn Minh Trung Việt Nam, cũng đánh giá cao tiềm năng thị trường Nga. Theo ông, việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia những sự kiện triển lãm quốc tế quy mô thế này sẽ giúp nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè Nga và quốc tế, chứng minh cho thế giới thấy Việt Nam đã thay đổi rất nhiều sau chiến tranh, phát triển và hội nhập sâu với thế giới. Người Việt chúng ta có đủ trình độ, năng lực và trí tuệ để tham gia các diễn đàn giao thương quốc tế nhằm mang lại lợi ích kinh tế về cho đất nước.

Dự kiến triển lãm WorldFood Moscow 2025 sẽ kéo dài đến ngày 19/9. Với lợi thế về chất lượng, đa dạng chủng loại và sức cạnh tranh ngày càng tăng, các mặt hàng nông sản của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục người tiêu dùng Nga, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy hiện thực hoá mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những nguồn cung cấp nông sản uy tín, ổn định cho thị trường quốc tế./.