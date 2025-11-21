Duy trì cơ chế đối thoại để mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nội vụ

Các đại biểu chia sẻ về các vấn đề đặt ra trong hợp tác quốc tế lĩnh vực nội vụ.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, Việt Nam vừa thực hiện cuộc cách mạng bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phục vụ người dân để tạo ra những động lực mới, hiệu năng mới cho phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trước yêu cầu điều chỉnh mô hình quản trị và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trên rất cần sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác quốc tế để vận hành hiệu quả, giải quyết được những khó khăn, thách thức phát sinh.

Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Hội nghị hôm nay được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều chủ trương, định hướng lớn đang được đưa vào dự thảo các văn kiện Đại hội, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trong đó, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phát triển thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại và hội nhập, tạo việc làm có thu nhập ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, đều là những lĩnh vực trọng tâm mà Bộ Nội vụ được Đảng, Nhà nước giao phụ trách.

Điểm nhấn quan trọng tại hội nghị là nội dung chia sẻ của các tổ chức Liên hợp quốc về các xu hướng quốc tế có ý nghĩa gợi mở cho tiến trình hoàn thiện thể chế pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới. Các ý kiến đều tập trung vào những xu hướng lớn đang tác động mạnh mẽ đến quản trị quốc gia và lĩnh vực nội vụ như đổi mới mô hình quản trị công, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, đến thị trường lao động, an sinh xã hội; bình đẳng giới.

Các đại biểu cho rằng, Bộ Nội vụ còn nhiều dư địa cho hợp tác quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật như cải cách hành chính; công vụ, công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu năng của tổ chức bộ máy; văn thư-lưu trữ; việc làm; bảo hiểm xã hội; quản lý lao động ngoài nước; an toàn lao động; thanh niên và bình đẳng giới, nhất là chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và Đại hội lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra một trang mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các đại biểu đề nghị, Bộ Nội vụ cần tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, coi đối thoại là nền tảng để mở rộng hợp tác quốc tế, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu chính sách; bảo đảm các hoạt động hợp tác quốc tế diễn ra công khai, minh bạch và mang lại kết quả thực chất.

Đồng thời phát huy tối đa nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế để phục vụ công tác xây dựng thể chế, hiện đại hóa nền hành chính và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như nâng cao hiệu quả quản trị thị trường lao động và góp phần phát triển xã hội bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.