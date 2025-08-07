Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành F&B lớn nhất tại Việt Nam

Đại diện hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước tham quan gian hàng triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngày 7/8, Triển lãm quốc tế chuyên ngành F&B lớn nhất tại Việt Nam (Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025) do công ty VINEXAD và một số đơn vị khác tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 có quy mô 1.400 gian hàng với sự tham gia của 1.000 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm năm nay, được kỳ vọng đóng vai trò là cầu nối cho thương hiệu trong và ngoài nước mang đến những sản phẩm ưu việt đủ sức cạnh tranh trên thị trường, mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư và tăng cường hợp tác thương mại bền vững.

Cụ thể ở phân khúc đồ uống, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 là nơi quy tụ sản phẩm sáng tạo và bền vững như đồ uống tốt cho sức khỏe, đồ uống từ nguyên liệu hữu cơ, đồ uống định vị thương hiệu gắn với yếu tố địa phương và bản sắc ẩm thực vùng miền; trong đó, có thể kể đến những thương hiệu tiêu biểu gồm: Lạc Quan Việt Nam, Lương Quới, Risen Food Việt Nam…

Riêng ở phân khúc thực phẩm chế biến, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 chứng kiến sự lên ngôi của thực phẩm tiện lợi sạch và an toàn, sản phẩm ứng dụng AI và tự động hóa trong chế biến, sản phẩm đóng gói thông minh, kéo dài hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản…

Đồng thời, ở phân khúc này có sự góp mặt của thương hiệu Masan, Tân Nhất Hương, Cánh Đồng Vàng, Maspex Group, Gan Brother Foods, TH true food, Siam Organic Food, Global Food…

Ghi nhận thực tế tại gian hàng của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) cho thấy, trưng bày đa dạng thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng, gồm: Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Vinacafé, WinEco… và nổi bật là thương hiệu nước mắm quốc dân Nam Ngư đã có mặt tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc...

Đặc biệt, tại lần tham gia này, thương hiệu WinEco còn giới thiệu những dòng sản phẩm rau quả hữu cơ và rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP… phù hợp với cả nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, góp phần thúc đẩy ẩm thực Việt vươn tầm thế giới với định hướng “Make Vietnamese foods global foods.”

Không đơn thuần là một triển lãm trưng bày sản phẩm, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 được đầu tư như một hệ sinh thái toàn diện, nơi cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, người tiêu dùng… có thể cùng chia sẻ tri thức, cập nhật công nghệ và kết nối cơ hội hợp tác.

Ngoài ra, bao bì - công nghệ - máy móc được xem là xương sống của chuỗi cung ứng hiện đại nên Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 trình làng hàng loạt thương hiệu có sự đột phá trong tự động hóa, công nghệ in ấn, đóng gói thông minh, giúp giảm chi phí, tăng năng suất, đảm bảo an toàn thực phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tại lễ khai mạc Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua nhiều năm đồng hành cùng Vietfood & Beverage - Propack Vietnam cho thấy đây là triển lãm hoạt động xúc tiến quan trọng, mở ra cơ hội vừa quảng bá sản phẩm, vừa chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn triển khai các hội thảo chuyên ngành, chương trình kết nối doanh nghiệp và đón tiếp đoàn khách mua hàng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành thực phẩm - đồ uống.

Trong khuôn khổ Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 diễn ra đến hết ngày 9/8, còn có một số hoạt động đáng chú ý là diễn đàn “Dẫn dắt chuyển đổi EPR - Hiệu quả & Bền vững” do Báo VietnamNews đồng tổ chức cùng một số đơn vị, tập trung giải pháp tiên tiến trong quản lý chuỗi cung ứng như AI dự báo nhu cầu, blockchain truy xuất nguồn gốc, tự động hóa quy trình logistics.

Hay hội thảo “Ứng dụng công nghệ & trí tuệ nhân tạo trong chuỗi cung ứng ngành thực phẩm”; Cuộc thi nấu ăn Young chefs challenge – Đấu trường ẩm thực; Chương trình tham quan và kết nối tại KCN Long Hậu; Chương trình “VIP Buyer” – Đòn bẩy thương mại hóa và đầu tư./.